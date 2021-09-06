Продажи сладостей за рубеж подскочили почти на 20%

Российские компании продавали за рубеж в основном шоколадные изделия. На их долю пришлось 47,7% или $338,6 млн. В натуральном выражении — 39,9% или 131,7 тыс. т. Поставки шоколадной продукции (в тоннах) выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов сладостей. Экспорт мучной продукции в первом полугодии 2021-го вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. т. Поставки сахаристых кондитерских изделий (зефиры, мармелады и другое) также увеличились на 14,4% до 51,3 тыс. т.
География поставок представлена 94 странами, основными покупателями остаются государства ближнего зарубежья: Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, страны Средней Азии. Максимальная доля в общем объеме экспорта у Казахстана — 27%.
Как свидетельствует статистика федерального центра Минсельхоза «Агроэкспорт» на 4 июля, продукция масложировой отрасли, зерновые, рыба и морепродукты остаются основой российских продаж за рубеж. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности находится на пятой позиции, а 30% этой категории приходится на кондитерские изделия. Крупнейшие импортеры отечественной продукции — Китай, ЕС и Турция.
Отечественная продукция высоко ценится в странах бывшего СССР, что позволяет наращивать поставки в данном направлении, сообщили в министерстве. В Минсельхозе уверены: российская кондитерская отрасль демонстрирует высокий уровень конкурентоспособности на внешних рынках. Развитое производство внутри страны позволяет предприятиям эффективно работать с себестоимостью и формировать конкурентную ценовую политику.