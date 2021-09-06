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03:45 (мск), источник: Известия

Близкие к рекордным цены на газ в Европе могут удержаться до конца года

Цена российского газа в Европе к концу года может составить $600, следует из консенсус-прогноза «Известий», составленного на оценках опрошенных аналитиков. На днях она побила очередной рекорд, 1 сентября октябрьский фьючерс превысил $645 за тыс. куб. м на спотовый индекс TTF.

Источник: Известия

3 сентября показатель был несколько ниже, но все же на высоком уровне — примерно $617 за тыс. куб. м, отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Западноевропейские потребители ждали снижения цен на газ в течение всего лета, но осень они встретили на рекордной отметке $645 за тыс. куб. м. Европейские подземные газохранилища опустели до рекордно низких значений накануне наступления холодов, сегодня их заполняемость находится на уровне 20%, это очень тревожная история для Европы, так что рекордные цены на газ там могут сохраниться до конца года», — заявил «Известиям» эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

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Он считает, что цена на российский газ в Европе к концу года может достигнуть и отметки в $900. Правда, такой скачок скорее всего будет краткосрочным, он возможен в случае низких температур в регионе зимой.

Определяющий фактор на газовом рынке Европы — отсутствие поставок СПГ, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Цены на газ в Азии выше европейских и поставщики СПГ хотят заработать, поэтому отправляют партии туда, а в Европе формируется дефицит предложения, добавил он.

«Если цены в Азии снизятся, то и в Европе они спадут. Но пока предпосылок к этому нет. Потребление газа в Азии продолжает расти и “лишнего” топлива для Европы не остается. При этом надвигается отопительный сезон, который повысит потребление газа еще больше. Европа плохо подготовилась к нему. Это значит, что в условиях низкого уровня газа в ПХГ европейские компании будут ежесуточно закупать много топлива», — заявил Игорь Юшков.

Учитывая, что Норвегия снижает добычу газа, Россия остается одной из немногих, кто может увеличить его поставки в Европу, добавил аналитик.

Во время загрузки произошла ошибка.
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