03:45 (мск), источник: Известия
Близкие к рекордным цены на газ в Европе могут удержаться до конца года
Цена российского газа в Европе к концу года может составить $600, следует из
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3 сентября показатель был несколько ниже, но все же на высоком уровне — примерно $617 за тыс. куб. м, отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
«Западноевропейские потребители ждали снижения цен на газ в течение всего лета, но осень они встретили на рекордной отметке $645 за тыс. куб. м. Европейские подземные газохранилища опустели до рекордно низких значений накануне наступления холодов, сегодня их заполняемость находится на уровне 20%, это очень тревожная история для Европы, так что рекордные цены на газ там могут сохраниться до конца года», — заявил «Известиям» эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.
Он считает, что цена на российский газ в Европе к концу года может достигнуть и отметки в $900. Правда, такой скачок скорее всего будет краткосрочным, он возможен в случае низких температур в регионе зимой.
Определяющий фактор на газовом рынке Европы — отсутствие поставок СПГ, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Цены на газ в Азии выше европейских и поставщики СПГ хотят заработать, поэтому отправляют партии туда, а в Европе формируется дефицит предложения, добавил он.
«Если цены в Азии снизятся, то и в Европе они спадут. Но пока предпосылок к этому нет. Потребление газа в Азии продолжает расти и “лишнего” топлива для Европы не остается. При этом надвигается отопительный сезон, который повысит потребление газа еще больше. Европа плохо подготовилась к нему. Это значит, что в условиях низкого уровня газа в ПХГ европейские компании будут ежесуточно закупать много топлива», — заявил Игорь Юшков.
Учитывая, что Норвегия снижает добычу газа, Россия остается одной из немногих, кто может увеличить его поставки в Европу, добавил аналитик.