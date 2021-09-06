Лавров анонсировал запуск «Северного потока-2» через несколько дней

«Он (»Северный поток-2«.— “Ъ”) достроен будет через несколько дней, работать начнет», — сказал господин Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга (цитата по ТАСС).
Министр отметил, что администрация президента США не изменила свою позицию и по-прежнему выступает против «Северного потока-2», понимая при этом, что остановить его невозможно. «Но если ты понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, то просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным», — сказал Сергей Лавров.
3 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что окончания строительства газопровода осталось ждать совсем недолго. В августе «Газпром» объявил о планах в этом году поставить по газопроводу 5,6 млрд кубометров газа. Это означает, что компания ожидает ввод первой нитки газопровода в эксплуатацию не позже середины октября.