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16:36 (мск), источник: РБК

Оператор Nord Stream 2 заявил об укладке последней трубы газопровода

Ее сварили и уложили на дно Балтийского моря. После этого специалисты состыкуют германскую и датскую части газопровода, затем проведут пусконаладочные работы.

Источник: РИА "Новости"

Последняя труба второй нитки газопровода «Северный поток-2» уложена на дно Балтийского моря, сообщил оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG.

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В заявлении говорится, что специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна», завершили сварку последней трубы второй нитки и готовятся опускать ее на дно. Труба получила номер 200 858.

Следующий шаг по строительству «Северного потока-2» — стыковка германской и датской секций газопровода. «Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что газопровод достроят через несколько дней, и он начнет работать. О том, что строительство близко к завершению, 2 сентября заявлял и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Bloomberg со ссылкой на федеральные власти ФРГ писал, что газопровод планируется достроить к 12 сентября. В июле Nord Stream 2 AG оценивал степень готовности проекта на 99%.

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В «Газпроме» заявляли, что планируют ввести трубопровод в эксплуатацию в этом году. В сообщении компании об итогах работы с января по июль говорилось, что в 2021 году по нему может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

О том, что первая нитка газопровода уложена, в начале июня заявлял президент Владимир Путин. В конце августа в «Газпроме» утверждали, что пусконаладочные работы на первой нитке, которые обеспечат ее готовность к началу коммерческого использования, находятся на завершающей стадии.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. Протяженность каждой нитки — 1,2 тыс. км. В «Газпроме» ожидают, что в год по нему можно будет доставлять 55 млрд куб. м газа в год.

Мария Лисицына

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