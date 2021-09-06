23:03 (мск), источник: Известия
Эксперты спрогнозировали исторический рост цены биткоина
Цена главной криптовалюты 6 сентября превысила $51,8 тыс. впервые с мая 2021-го. Эксперты выразили уверенность в дальнейшем подорожании биткоина до $75 тыс.
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По их словам, основных причин роста курсов криптовалют несколько. При этом с начала месяца монеты из топ-15 также значительно подорожали: например, цена Solana выросла на 40%, Litecoin — на 37%, отмечают специалисты.
Причинами роста стали активные инвестиции в них крупных
Кроме того, позитивное влияние на рост цены «крипты» оказало улучшение новостного фона вокруг биткоина в последние месяцы: к примеру, Tesla перестала отказываться от использования токена для платежей, а технологическая компания MicroStrategy продолжила инвестировать в самую популярную криптовалюту.
С момента достижения локального минимума 22 июня цена биткоина увеличилась на 77%, но индекс доминирования монеты оказался под давлением, сообщил директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. При этом ряд альткоинов сильно подорожал. Так, Bitcoin Cash, Cardano, Solana, Ripple и другие показали феноменальный рост.