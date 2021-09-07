Российские банки активно закрывают офисы

Больше всего за год сократилось количество представительств банков, которые созданы для защиты интересов на определенной территории и не ведут никаких операций. Оно упало на 31,6%. Филиалов и операционных касс за это время стало меньше на 15%, а головных офисов — на 10,5%.
Также снизилось число дополнительных и операционных отделений. Наибольшее количество ликвидированных офисов и отделений отмечено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
В крупных банках «Известиям» подтвердили тенденцию. В ВТБ отметили, что приступили к масштабной модернизации региональной сети, сократив дублирующие друг друга офисы, а отделения старого формата заменив новыми.
В Газпромбанке и Росбанке также рассказали о закрытии нескольких десятков офисов. В то же время в организациях сообщили об открытии новых. Например, Росбанк дислоцировал их в крупных городах с высокой концентрацией сети.
В ЦБ такие изменения на рынке связывают с ростом цифровых каналов доступа к финуслугам. Важным остается и сохранение инфраструктуры физического обслуживания, особенно в сельской местности и на отдаленных территориях, признают в регуляторе.
Тенденция по оптимизации филиальной сети финансовых организаций прослеживается достаточно давно — в частности, нередки переводы филиалов банка в дополнительные офисы, отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, чаще всего на такой шаг идут ради сокращения расходов и снижения регулятивной нагрузки, что в большей мере характерно для небольших и средних учреждений. На оптимизации филиальных сетей также сказалось развитие дистанционных каналов, добавил он.
Закрываются только дублирующие офисы, что несильно сказывается на доступности услуг для населения, так как клиентский трафик спокойно расходится между онлайном и оставшимися отделениями, согласилась операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. По ее мнению, причины нынешнего сокращения кроются в оптимизации банками своих расходов на фоне просевшей в прошлом году прибыли. Зарабатывать экономя проще: от региона к региону среднерыночные цифры разнятся, но речь идет о сотне миллионов непотраченных средств в год, уверена эксперт.
Массового сокращения отделений в ближайшее время не будет, полагает Ксения Артемьева. Она добавила: дублирующие отделения и головные офисы будут закрываться по мере проникновения технологий, а по их внедрению отечественный банкинг не отстает от мировых трендов.