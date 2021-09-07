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04:28 (мск), источник: Известия

Госсовет попросил убрать дискриминацию при субсидировании перелетов льготников

Комиссия Госсовета по направлению «Транспорт» попросила правительство исключить дискриминацию при субсидировании авиаперевозок наименее защищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и граждан младше 23 лет.

Источник: Известия

Такая рекомендация содержится в протоколе заседания комиссии «О развитии региональных и местных авиаперевозок» под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова (копия документа есть у «Известий»).

«Обеспечить в целях совершенствования программы субсидирования перевозок наименее социально защищенных слоев населения (постановление правительства РФ от 02.03.2018 № 215) необходимость реализации принципа пропорционального распределения на недискриминационной основе бюджетных средств на субсидируемые маршруты, исходя из заявок, поданных авиаперевозчиками, с учетом потребностей регионов», — сказано в рекомендациях комиссии Госсовета.

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Минтранс внимательно проработает данные вопросы с участием всех заинтересованных сторон, включая представителей авиаперевозчиков и общественных организаций, сообщил «Известиям» представитель министерства.

В этом году из бюджета в рамках одной программы субсидирования было выделено 5,8 млрд рублей для перевозки льготников и 5 млрд — жителей ДФО.

По словам источника «Известий» в отрасли, почти 3 млрд из 5 млрд рублей пришлось на маршруты из Владивостока (1,1 млрд), Хабаровска (943 млн) и Благовещенска (913 млн) в Москву. Еще почти 1,5 млрд — из Магадана, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского в столицу. Около 100 млн рублей выделили на рейсы из Улан-Удэ в Москву, добавил собеседник «Известий» в одной из крупных авиакомпаний. Таким образом, например, Чита с населением свыше 350 тыс. человек осталась без допфинансирования, тогда как Благовещенску с населением 226 тыс. человек достался почти 1 млрд рублей.

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