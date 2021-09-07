Власти с января повысили цены более чем на 30 жизненно важных лекарств

Больше всего среди подорожавших препаратов противоопухолевых — 10. Также среди них две вакцины, два офтальмологических препарата и два противоэпилептических.
Самый дешевый препарат среди подорожавших — бронхолитик аминофиллин. Упаковка таблеток 150 мг по 30 штук Борисовского завода медицинских препаратов после повышения цены стоит 13,33 ₽ (раньше — 9,65 ₽). А самый дорогой — иммуноглобулин антитимоцитарный, применяемый в трансплантологии. Упаковка лекарства с торговым наименованием «Атгам» производства Pfizer выросла с 49 640 ₽ до 150 тыс. руб.
Право Минздрава на повышение цен на препараты из перечня ЖНВЛП закреплено постановлением правительства № 1771 от 30 октября 2020 года. В соответствии с ним заявку на перерегистрацию цены подает изготовитель вместе с обоснованием новой цены и расчетом новых предельных отпускных цен. После этого заявку согласовывают с Федеральной антимонопольной службой.
Обоснованием повышения цены может быть дефицит препарата от производителя (например, связанный с нерентабельностью его производства). Именно нерентабельность производства Минздрав называл причиной дефицита иммуноглобулина в августе.
По подсчетам «Фармвестника», с ноября 2020 года, когда начали действовать новые правила, были удовлетворены заявки на повышение цен 51 производителя, 14 компаниям отказано.
РБК направил запрос в Минздрав.
Как следует из постановления, в случае с препаратами иностранного производства с регулируемой ценой расчет стоимости связан и со стоимостью за рубежом. Повышение цены может касаться как препарата, так и его отдельных дозировок. Так, обращает внимание «Фармвестник», Минздрав повысил цены на таблетки амоксициллин+клавулановая кислота девяти производителей на несколько дозировок. Но у кипрской компании Medochemie Ltd повышена стоимость только на дозировку 250 мг+125 мг и 500 мг+125 мг, а для дозировки 875 мг+125 мг цена осталась прежней. ФАС установил, что в Греции эта дозировка стоит дешевле.
В июле ФАС просила воздержаться «от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства», так как они могут привести к искусственному стимулированию спроса на жизненно важные препараты.