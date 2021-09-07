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11:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство выделит 2 млрд руб. на борьбу с распространением инфекций

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить Роспотребнадзору 2 млрд руб. на меры по борьбе с распространением коронавируса и других опасных инфекций. Средства выделят из резервного фонда правительства.

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Источник: Агентство «Москва»

Согласно распоряжению, более 857 млн руб. направят на создание комплекса из четырех лабораторий. В них будут проводить разработки в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов, сообщается на сайте правительства.

Около 223 млн руб. направят на создание ПЦР-центров.

Они откроются в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара.

Средства направят также на изучение изменчивости возбудителей COVID-19 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.

В июле вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране разработан проект «санитарного щита». Его реализация поможет не допустить завоз новых опасных инфекций. До 2024 года на создание «санитарного щита» направят около 30 млрд руб.

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