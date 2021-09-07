Правительство выделит 2 млрд руб. на борьбу с распространением инфекций

11:30 (мск), источник: Коммерсантъ
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Согласно распоряжению, более 857 млн руб. направят на создание комплекса из четырех лабораторий. В них будут проводить разработки в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов, сообщается на сайте правительства.
Около 223 млн руб. направят на создание
Средства направят также на изучение изменчивости возбудителей COVID-19 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.
В июле