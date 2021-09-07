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13:40 (мск), источник: Ведомости

В Кремле исключили возможность официального признания биткойна

Россия не готова признать биткойн как официальную валюту, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам и пока нет ни малейшего повода, чтобы предпринимать такие шаги. Все-таки такие квазивалюты и-де факто приравнивание их к денежным инструментам ничего, кроме вреда, финансовой, экономической системе нанести не может. Это если речь идет о полном признании в качестве платежного средства», — сказал он.

Первой страной в мире, официально признавшей биткойн как валюту, стал Сальвадор. Соответствующий закон вступил в силу в стране сегодня. В связи с этим местное правительство потратило почти $21 млн на покупку 400 биткойнов.

Кроме того, власти пообещали каждому жителю предоставить этот актив на $30 (примерно 0,0006 биткойна) за регистрацию в приложении — электронном кошельке Chivo для совершения транзакций с криптоактивами.
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На фоне этого биткойн подорожал почти до $53 000, достигнув максимума с 12 мая этого года. После достижения пика актив стал дешеветь и к 12:43 мск достиг $50 547,52.

Банк России неоднократно выступал против биткойна. В феврале, когда тот дорожал быстрыми темпами, председатель регулятора Эльвира Набиуллина указала на его высокую волатильность. Использование подобного актива, по ее словам, сопряжено с рисками. Кроме того, биткойн может активно применяться для разного рода сомнительных операций, добавила глава ЦБ.

12 августа первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов заявил, что покупка этого актива сравнима с выходом на «минное поле». Дело в том, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае кражи такой валюты государство не сможет помочь, пояснил он.

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