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15:54 (мск), источник: Forbes

Россияне взяли рекордный объем кредитов наличными в августе

В потребительском кредитовании новый рекорд: в августе россияне взяли в долг наличными 647 млрд рублей. Повышенный интерес к займам эксперты объясняют высокой инфляцией и ожиданиями роста ставок в будущем.

Источник: Reuters

В августе банки выдали кредиты наличными на сумму 646,7 млрд рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные экспресс-мониторинга рынка Frank RG.

Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, сообщили эксперты агентства.

Объем потребительских кредитов в августе оказался на 6,9% больше показателя июля. Число займов, выданных банками, превысило 2 млн. Предыдущий рекорд по выдачам кредитов наличными был установлен в июне этого года. Тогда россияне взяли в долг 622,9 млрд рублей.

Общий объем выданных в августе розничных кредитов увеличился на 4,6% — до 1,2 трлн рублей. Также в прошлом месяце заметно выросли выдачи POS-кредитов (непосредственно в торговых точках) — на 13,8% до 31,3 млрд рублей.

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Рекорд в потребительском кредитовании может быть связан с сезонным фактором, считает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. «После окончания периода отпусков части заемщиков требуются средства. Также в конце лета у людей растут расходы на крупные покупки, чаще всего связанные с подготовкой детей к школе», — отметил он.

В свою очередь, управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин заявил, что на среднем размере потребкредитов мог сказаться уровень инфляции, который «остается высоким». «К тому же заемщики могли стремиться взять кредиты по относительно низким ставкам, опасаясь их роста в ближайшие месяцы», — добавил эксперт.

Банки наращивают выдачу кредитов наличными, несмотря на принятые ЦБ ограничительные меры, отметили в Frank RG. Ранее регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам в июле, затем ужесточил правила снова — они начнут действовать в октябре. На такой шаг Центробанк пошел для «снижения стимулов банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничения роста долговой нагрузки населения».

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