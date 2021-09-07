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22:33 (мск), источник: Ведомости

В Минфине рассказали о назначении полученных от МВФ $18 млрд

Полученные Россией от Международного валютного фонда (МВФ) $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) станут частью золотовалютных резервов страны. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» замминистра финансов Тимур Максимов.

ЦБ: $ 73.1909   +0.24 € 86.8922   +0.32 ММВБ: $ 73.2700   +0.28 € 86.7875   +0.13
Источник: AP 2021

«Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они ни на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть», — сказал он.

23 августа вступило в силу соответствующее решение о распределении $650 млрд между странами-участницами МВФ. Россия получила $18 млрд в виде SDR.

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SDR — это искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ. Оно имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Банкноты не выпускались. SDR было создано МВФ в 1969 г. как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Стоимость SDR основана на корзине из пяти ведущих мировых валют — доллара США, евро, юаня, иены и британского фунта стерлингов.

Страны могут обменивать свои SDR на твердую валюту с другими членами МВФ. Исторически это делалось на добровольной основе, когда страны с более устойчивым финансовым положением соглашались помогать другим, когда это необходимо, объясняется на сайте МВФ. Страны также могут использовать свои SDR для погашения финансовых обязательств перед МВФ. Многие страны-члены, которые не нуждаются в поддержке, использовали SDR для поддержки льготного финансирования стран с низкими доходами.

Последний раз распределение SDR происходило в 2009 г. во время глобального финансового кризиса. Тогда МВФ выделил своим странам-членам SDR на сумму, эквивалентную $250 млрд.

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