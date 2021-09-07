В Минфине рассказали о назначении полученных от МВФ $18 млрд

«Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они ни на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть», — сказал он.
23 августа вступило в силу соответствующее решение о распределении $650 млрд между странами-участницами МВФ. Россия получила $18 млрд в виде SDR.
SDR — это искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ. Оно имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Банкноты не выпускались. SDR было создано МВФ в 1969 г. как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Стоимость SDR основана на корзине из пяти ведущих мировых валют — доллара США, евро, юаня, иены и британского фунта стерлингов.
Страны могут обменивать свои SDR на твердую валюту с другими членами МВФ. Исторически это делалось на добровольной основе, когда страны с более устойчивым финансовым положением соглашались помогать другим, когда это необходимо, объясняется на сайте МВФ. Страны также могут использовать свои SDR для погашения финансовых обязательств перед МВФ. Многие страны-члены, которые не нуждаются в поддержке, использовали SDR для поддержки льготного финансирования стран с низкими доходами.
Последний раз распределение SDR происходило в 2009 г. во время глобального финансового кризиса. Тогда МВФ выделил своим странам-членам SDR на сумму, эквивалентную $250 млрд.