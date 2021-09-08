07:11 (мск), источник: РБК
В России стали меньше пить водку
Продажи водки в этом году сократились на 4%. Легальная продукция становится не по карману потребителю
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Снижение спроса на водку в России зафиксировало рейтинговое агентство НРА в обзоре «Российская водка: надежда на заграницу» (есть в распоряжении РБК). Розничные продажи водки в первой половине 2021 года, по данным НРА, составили 344 млн л, что на 4% ниже, чем за аналогичный период 2020-го и на 3% меньше, чем в
Еще более заметное падение продаж водки — почти на 8% по сравнению с первой половиной 2019 года — зафиксировала исследовательская компания GfK, которая отслеживает покупки около 20 тыс. российских домохозяйств. Фиксируют снижение и ретейлеры: у сети «Азбука вкуса» за январь—июнь 2021 года продажи водки в натуральном выражении снизились на 11% по сравнению с тем же периодом 2020 года, и на 1,6% — 2019-го.
Падение спроса на водку долгосрочная тенденция, констатирует GfK. Доля домохозяйств, покупающих водку, неизменно снижается с 2016 года. В этом году доля семей, хотя бы раз купивших водку за полугодие, равнялась 32%, тогда как до пандемии, в 2019 году, это были 35%. При этом среднее потребление на семью при этом осталось стабильным — почти 6,5 л в год.
В прошлом году продажи водки поддержала пандемия, указывают аналитики НРА. Объявленные
У одного из крупнейших производителей водки, Beluga Group, которая производит не только водку, но также виски и
Почему россияне стали пить меньше водки
На снижение спроса, по мнению НРА, повлияли меры государственного регулирования: высокие акцизные ставки, ограничения торговли и рекламы. В этом году цены на водку
При этом цены на водку растут медленнее, чем на остальной алкоголь, признает НРА. Например, в прошлом году водка подорожала в среднем на 1,8%, тогда как рост цен на алкогольную продукцию в целом составил 2,8%. По данным Росстата, за первое полугодие этого года 1 л водки в рознице подорожал примерно на 10 ₽ — с 630,7 до 640 ₽
У «Азбуки вкуса» водка в этом году подорожала в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом. Среди причин подорожания представитель ретейлера называет рост минимальной розничной цены, увеличившуюся стоимость ингредиентов и логистики.
Потребление водки в России следует оценивать не в терминах «больше или меньше пьют», а больше или меньше пьют легальной продукции, настаивает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. По его словам, около 35% крепкого алкоголя, который сегодня потребляют россияне, произведено нелегально. В России один из самых дорогих в мире акцизов, и
Для водки установлена минимальная розничная цена в 243 ₽ за 0,5 л, из них около 113 ₽ составляет акциз и еще 40 ₽ — НДС.
Как объясняет Косарев, «в промзонах и гаражах из медицинского спирта разливается поддельная водка всех основных брендов, и при помощи закрытых
На потребление водки влияет и рост доли населения, которая следует принципам здорового образа жизни, указывают аналитики НРА. На фоне этого сокращается потребление крепкого алкоголя, развивается культура потребления вина. По данным агентства, вина в России потребляется почти столько же, сколько водки: в 2020 году средний россиянин старше 20 лет потреблял за год около 6,48 л водки, и 6,4 л вина с учетом игристого вина и шампанского.
Культура потребления алкоголя в России меняется, согласен Косарев. По его словам, крепкий алкоголь стали меньше пить в чистом виде и больше в виде коктейлей.
Про изменение вкусов говорит и представитель Росалкогольрегулирования. Потребитель все чаще отдает предпочтение вину, ликероводочным изделиям, виски, слабоалкогольной и пивоваренной продукции, но «говорить об устойчивом тренде и массовом отказе от водки пока преждевременно», добавляет представитель ведомства.
В «Азбуке вкуса» снижение продаж водки объясняют отсутствием туристического потока и перераспределением спроса в пользу других напитков, более востребованных у целевой аудитории сети.
НРА не ожидает роста продаж водки на внутреннем рынке в ближайшие годы. Учитывая стабильность потребления напитка на душу взрослого населения и демографическую структуру, в 2021 году розничные продажи водки могут снизиться до 732 млн л, а к 2024 году — опуститься до 720 млн л.
Ставка на экспорт
Снижение внутреннего спроса, по мнению аналитиков НРА, стимулирует производителей развивать экспорт. В 2020 году Россия была третьим крупнейшим мировым экспортером водки после Швеции и Франции.
Доля России в мировом экспорте водке в прошлом году составила 8,4% в денежном выражении, тогда как у Швеции — 22,4%, а у Франции — 17,8%.
Крупнейшим покупателем российской водки в 2020 году была Великобритания, на долю которой приходилось 22% всех поставок. На эту страну, а также Германию, Казахстан, Армению и Украину приходилось в 2020 году 60% всего экспорта.
В первой половине 2021 года экспорт российской водки остался практически на уровне аналогичного периода 2020 года в стоимостном выражении и на 5% ниже уровня аналогичного периода 2019 года.
По итогам 2021 года экспорт может вырасти на 10−15% по сравнению с 2020 годом и превысить $160 млн, оценивает аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова.
У Beluga Group продажи флагманской водки за рубежом выросли в первом полугодии год к году на 61% и «достигли максимальных значений за всю историю марки», отмечается в отчетности.