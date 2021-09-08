16:38 (мск), источник: РБК
Силуанов не исключил новых мер поддержки Белоруссии
При этом глава Минфина России отметил, что «самая главная задача» сейчас состоит в том, чтобы стимулировать процесс интеграции экономик двух стран.
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При необходимости Россия может оказать дополнительную поддержку властям Белоруссии, экономика которой переживает непростые времена. Об этом заявил на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума глава Минфина России Антон Силуанов.
«Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы поддержки обсуждаются. Я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам», — сказал министр, отвечая на вопрос РБК о планах России на оказание финансовой помощи Белоруссии.
При этом Силуанов отметил, что «самая главная задача» сейчас состоит в том, чтобы стимулировать процесс интеграции экономик двух стран.
В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости дополнительных займов в связи с большими расходами на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Мы уже $1,5 млрд потратили на лечение людей… Поэтому мы благодарны были бы, я Путину сказал, если бы через Евразийский банк [выделить деньги]. Были бы благодарны исключительно в связи с пандемией», — сказал тогда Лукашенко.
В июне стало известно, что Минфин Белоруссии получил новый транш на сумму, эквивалентную $500 млн, в рамках госкредита России на $1 млрд. Распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в декабре прошлого года. Кредит предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. Средства первого транша Белоруссия получила 30 декабря.
Инна Деготькова, Евгений Калюков