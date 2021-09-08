Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Затонувшая деревня в Ираке поднялась на поверхностьИ стала туристической достопримечательностью
Фоторепортажи
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
16:38 (мск), источник: РБК

Силуанов не исключил новых мер поддержки Белоруссии

При этом глава Минфина России отметил, что «самая главная задача» сейчас состоит в том, чтобы стимулировать процесс интеграции экономик двух стран.

Источник: Reuters

При необходимости Россия может оказать дополнительную поддержку властям Белоруссии, экономика которой переживает непростые времена. Об этом заявил на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума глава Минфина России Антон Силуанов.

«Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы поддержки обсуждаются. Я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам», — сказал министр, отвечая на вопрос РБК о планах России на оказание финансовой помощи Белоруссии.

Новость
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

При этом Силуанов отметил, что «самая главная задача» сейчас состоит в том, чтобы стимулировать процесс интеграции экономик двух стран.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости дополнительных займов в связи с большими расходами на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы уже $1,5 млрд потратили на лечение людей… Поэтому мы благодарны были бы, я Путину сказал, если бы через Евразийский банк [выделить деньги]. Были бы благодарны исключительно в связи с пандемией», — сказал тогда Лукашенко.

В июне стало известно, что Минфин Белоруссии получил новый транш на сумму, эквивалентную $500 млн, в рамках госкредита России на $1 млрд. Распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в декабре прошлого года. Кредит предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. Средства первого транша Белоруссия получила 30 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инна Деготькова, Евгений Калюков

 Пропавших в Кемеровской области школьниц нашли мертвыми
В Москве задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву
Вместе с главой МЧС погиб известный режиссер Александр Мельник
Росздравнадзор назвал число жалоб на реакции после вакцинации
Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария
Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»
Тест: можно ли вас назвать грамотным человеком?
В ПФР назвали причины ошибок при начислении пенсии
Hi-Tech
Фото «Аполлона» на Луне произвело фурор в сети Узнайте, чем интересен новый кадр
Горячие темы на Авто
Так ли они неправы? 338
Шоу у родов.. 333
А тем временем... 219
Маразм крепчал...((((((((( 149
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
4 знаменитых актера, которые увели жену у друга
Звезды, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Леди
Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем Наследница звездной династии и ее избранник отметили первую годовщину супружеской жизни
Дом
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
6 интерьеров узких комнат
8 небанальных идей для украшения комнаты школьника
5 актуальных идей для декора и оформления интерьера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь