«Обязательно жахнем»: замглавы Минфина заявил о «больших планах» по приватизации

Министерство финансов имеет большие планы по приватизации, но они в первую очередь касаются не «голубых фишек». Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «РИА Новости».
«У нас очень большие планы по приватизации, но планы эти состоят, наверное, не столько из голубых фишек российской экономики… Мы это все… обязательно жахнем, но не сейчас, немножко на будущее. Как можно скорее наша задача избавиться от колоссального количества в целом никому не нужных объектов казны», — отметил Моисеев.
Речь идет об объектах, которые «часто представляют собой полуразрушенные здания, заброшенные участки, давно брошенные промышленные объекты и так далее», рассказал замглавы Минфина (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, они иногда попадают в казну «сугубо помимо воли Росимущества и Минфина, просто по решению судов».
«Буквально вчера Счетная палата сказала, что надо открывать масштабную приватизацию, надо разгосударствлять экономику. В этом нет никаких сомнений», — подчеркнул Моисеев. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в понедельник призвал сократить объемы государственного сектора в российской экономике, указав, что «госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами». Приватизация, по мнению Кудрина, «даст предприятиям эффективных собственников», что «положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом».
Прогнозный план приватизации на 2020−2022 годы предусматривает приватизацию находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью и более 1000 объектов другого имущества казны. Поступления в бюджет от приватизации федерального имущества «без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики», должны составить 3,6 млрд рублей ежегодно.