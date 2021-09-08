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20:31 (мск), источник: Ведомости

Годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум

Индекс потребительских цен в России в августе составил 6,68% в годовом выражении, что стало новым максимумом с августа 2016 г., следует из материалов Росстата. До этого самый близкий к пятилетнему рекорду показатель был зафиксирован в июне — 6,5%, однако в июле годовая инфляция чуть снизилась, составив 6,46%.

Источник: Reuters

В целом с начала 2021 г. потребительские цены в России увеличилась на 4,69%. За август стоимость товаров, учитываемых Росстатом, выросла на 0,17%. При этом в последний месяц лета 2020 г. наблюдалась дефляция по сравнению с июлем в 0,04%.

Стоимость товаров в стране в августе выросла на 7,85% в годовом выражении, а услуг — на 3,78%. Цены на продовольствие увеличились на 7,7%, а на непродовольственную продукцию — на 7,97%. В июле продовольственные товары подорожали на 7,43% год к году, непродовольственные — на 7,55%, услуги — на 3,83%.

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Продукты питания подорожали в августе на 8,46% в годовом выражении после 8,14% в июле. Цены на алкоголь выросли на 2,23% после 2,2% месяцем ранее.

Стоимость овощей за год увеличилась на 6,05%, а сахара — на 38,17%. Подсолнечное масло подорожало на 27,32%, а куриных яйца — на 15,41%.

Целевая инфляция в России, установленная Центробанком, составляет 4%, однако данный порог она превысила еще в конце 2020 г., после чего продолжила ускоряться. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2021 г. показатель составит 5%, однако с этим не согласны в Минфине. По мнению этого ведомства, инфляция существенно превысит данное значение. В ЦБ прогнозируют ее на уровне 5,7−6,2%. Регулятор считает, что к целевому уровню она вернется лишь в 2022 г.

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