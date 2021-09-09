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00:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо последнее препятствие для «Северного потока-2»

Последним препятствием для «Северного потока-2» может стать следующее правительство Германии, немецкие экологи, а также строгие требования Еврокомиссии. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Источник: AFP 2021

«Годами бушевала геополитическая битва за завершение строительства газопровода. Эта битва заканчивается — и начинается новая: за ввод в эксплуатацию и юридическую сертификацию», — говорится в материале. Авторы материала предполагают, что смена власти в Германии способна подтолкнуть США к новым санкциям против трубопровода, а также повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», которая выступает за аннулирование разрешения на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2».

Кроме того, отмечает издание, если федеральное правительство отвернется от этого проекта, то ЕК «можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме».

8 сентября стало известно, что начало поставок по газопроводу «Северный поток-2» намечено «Газпромом» на 1 октября. 6 сентября Nord Stream 2 AG, оператор строительства магистрали, сообщил о сварке последней трубы второй нитки газопровода. После этого необходимо провести пуско-наладочные работы, которые уже завершаются на первой нитке, и сертификацию.

Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал условие, при котором Германия откажется от решения суда в Дюссельдорфе не выводить «Северный поток-2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. По его словам, Берлин пойдет на любой компромисс в отношении прокачки газа в случае по-настоящему холодной зимы. Эксперт отметил, что действие газовой директивы ЕС в последние годы меняли в пользу оппонентов России.

В конце августа оператор Nord Stream 2 AG проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Таким образом, «Газпром» сможет заполнить не более 50 процентов объема газопровода, предоставив вторую половину независимому поставщику.

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