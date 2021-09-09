Visa в 2022 году поднимет комиссии за оплату картами в супермаркетах

Международная платежная система Visa с 1 февраля 2022 года повысит для супермаркетов межбанковскую комиссию за прием карт, а также на протяжении 2022 года отменит льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб. Об этом говорится в информационном бюллетене платежной системы от 19 августа, который она разослала российским банкам. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердили два источника на платежном рынке. В Visa подтвердили эти изменения.
Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но эта комиссия является доходом банка покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно 70%. В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5−2,5% от стоимости товара.
Что меняет Visa
- С 1 февраля 2022 года интерчейндж для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров.
- У платежной системы также действует льготный тариф для крупных супермаркетов на уровне 0,5% — он останется без изменений. Но с 1 сентября 2021 года из него исключены премиальные карты Visa Platinum Business, а еще ранее — премиальные карты Visa Signature.
- В три этапа будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж: с 8 июля 2022 года для магазинов мебели, которые продают в том числе товары для дома, строительные материалы, товары для садоводства и т. д., с 5 августа — для магазинов бытовой техники, с 30 сентября — для курьерских служб. Сейчас интерчейндж для них установлен на уровне 1−1,65%. После изменений он будет зависеть от категории карты, которой совершена оплата, и будет варьироваться от 1,5 до 2,3%.
- С 1 февраля 2022 года ряд премиальных карт будет исключен из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, крупных магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других. Также ряд премиальных карт исключен из обычных программ начисления интерчейнджа для ресторанов быстрого питания, транспорта, турагентов, авиакомпаний. В этих случаях размер межбанковской комиссии вырастет с 0,5−1,65% до 2−2,3%.
- Также с 1 февраля к картам Visa Electron начнут применяться тарифы карты Visa Classic. В специальных программах размер интерчейнджа не зависит от уровня карты, но если оплачивать товары не из специальных категорий, то тарифы Visa Classic выше. Это значит, что они поднимутся с 0,8−0,95% до 1,5−1,65%. В Visa отметили, что в настоящее время количество карт Visa Electron в обращении в России уже минимально, так как платежная система в процессе упразднения этого продукта и замены его картами с более широким функционалом. Крупные банки уже прекратили выпуск этих карт.
- Еще одно изменение, о котором РБК рассказали участники платежного рынка, — это повышение сервисного сбора в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам. Новый тариф будет введен с апреля 2022 года, он устанавливается как для банков-эмитентов, так и для банков-эквайеров.
Причины изменений
«Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — сказал представитель платежной компании. Он подчеркнул, что интерчейндж не является доходом платежной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры, обеспечения безопасности электронных платежей и создания новых платежных решений. «Именно благодаря этому инструменту платежный рынок России в кратчайшие сроки стал одним из самых инновационных в мире. В прошлом году объем бесконтактных платежей увеличился почти в два раза — до 88,5%. Согласно данным Visa, 73% россиян оплачивают покупки бесконтактно», — заключил представитель Visa.
По словам руководителя дирекции эквайринга Альфа-банка Андрея Пелина, все МПС регулярно, несколько раз в год вносят изменения в правила и тарифы. «Доля премиальных продуктов, которые попадают под исключение из льготы, очень невелика и существенно не повлияет на общую стоимость (эквайринговой комиссии. — РБК). По супермаркетам увеличение повлияет на комиссию (за эквайринг. — РБК), но необходимо отметить, что ставки интерчендж Visa не выше других МПС», — сказал Пелин. Он добавил, что в части супермаркетов у Visa также действуют льготные программы для крупных сетей и для небольших магазинов у дома, которые не должны на себе ощутить подъем ставки.
Управляющий директор по развитию эквайринга МКБ Марк Баранов считает, что изменение интерчейнджа не повлияет на условия по эквайрингу для магазинов — клиентов банка. «Мы формируем предложение исходя из комплексного обслуживания предприятия, а не только основываясь на точке окупаемости по эквайрингу», — сказал он.
Межбанковская комиссия — это балансирующий и стимулирующий инструмент на рынке платежей. Изменения ставок по одним категориям за счет ставок в других категориях происходят регулярно, — объясняет руководитель направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.
По его мнению, Visa внесла такие изменения, так как изменилась структура потребления в этих областях, в том числе благодаря переходу на электронную коммерцию.
Интерчейндж своего рода ключевая ставка ЦБ: его изменение приводит к целому ряду последствий на рынке, в том числе в условиях банковского обслуживания для продавцов, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. «Это может привести к подорожанию эквайринга, так как банк должен компенсировать увеличившиеся расходы. В свою очередь, возросший эквайринг приведет к увеличению издержек у ретейлера. Кто-то решит компенсировать издержки за счет того, что остановит развитие новых проектов, кто-то заморозит повышение зарплаты сотрудникам, кто-то напрямую это отразит в цене, а кто-то сократит штат и т. д.», — рассуждает Соколов.
По мнению Кривошеи, межбанковская комиссия — не ключевая статья издержек ретейлеров, которая влияла бы на ценообразование товаров. «Вопросы аренды, себестоимости товаров и доступа к финансам могут быть острее», — полагает эксперт.
По итогам 2021 года интернет-магазины заплатят банкам за прием безналичных платежей более 80 млрд руб., с изменением интерчейнджа в следующем году эта сумма еще вырастет, заключил Соколов.
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