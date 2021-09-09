Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Тест: можно ли вас назвать грамотным человеком? С 1967 года 8 сентября по инициативе ЮНЕСКО в мире отмечается Международный день грамотности
Фоторепортажи
11Самые крупные наводнения в истории России
10Умер Жан-Поль Бельмондо
11:04 (мск), источник: РБК

Visa в 2022 году поднимет комиссии за оплату картами в супермаркетах

Платежная система Visa в 2022 году изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров. Для супермаркетов они вырастут с 1 до 1,3%. А крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы лишатся льготного тарифа.

Источник: РИА "Новости"

Международная платежная система Visa с 1 февраля 2022 года повысит для супермаркетов межбанковскую комиссию за прием карт, а также на протяжении 2022 года отменит льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб. Об этом говорится в информационном бюллетене платежной системы от 19 августа, который она разослала российским банкам. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердили два источника на платежном рынке. В Visa подтвердили эти изменения.

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но эта комиссия является доходом банка покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно 70%. В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5−2,5% от стоимости товара.

Что меняет Visa

  • С 1 февраля 2022 года интерчейндж для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров.
  • У платежной системы также действует льготный тариф для крупных супермаркетов на уровне 0,5% — он останется без изменений. Но с 1 сентября 2021 года из него исключены премиальные карты Visa Platinum Business, а еще ранее — премиальные карты Visa Signature.
  • В три этапа будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж: с 8 июля 2022 года для магазинов мебели, которые продают в том числе товары для дома, строительные материалы, товары для садоводства и т. д., с 5 августа — для магазинов бытовой техники, с 30 сентября — для курьерских служб. Сейчас интерчейндж для них установлен на уровне 1−1,65%. После изменений он будет зависеть от категории карты, которой совершена оплата, и будет варьироваться от 1,5 до 2,3%.
  • С 1 февраля 2022 года ряд премиальных карт будет исключен из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, крупных магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других. Также ряд премиальных карт исключен из обычных программ начисления интерчейнджа для ресторанов быстрого питания, транспорта, турагентов, авиакомпаний. В этих случаях размер межбанковской комиссии вырастет с 0,5−1,65% до 2−2,3%.
  • Также с 1 февраля к картам Visa Electron начнут применяться тарифы карты Visa Classic. В специальных программах размер интерчейнджа не зависит от уровня карты, но если оплачивать товары не из специальных категорий, то тарифы Visa Classic выше. Это значит, что они поднимутся с 0,8−0,95% до 1,5−1,65%. В Visa отметили, что в настоящее время количество карт Visa Electron в обращении в России уже минимально, так как платежная система в процессе упразднения этого продукта и замены его картами с более широким функционалом. Крупные банки уже прекратили выпуск этих карт.
  • Еще одно изменение, о котором РБК рассказали участники платежного рынка, — это повышение сервисного сбора в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам. Новый тариф будет введен с апреля 2022 года, он устанавливается как для банков-эмитентов, так и для банков-эквайеров.

Причины изменений

«Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — сказал представитель платежной компании. Он подчеркнул, что интерчейндж не является доходом платежной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры, обеспечения безопасности электронных платежей и создания новых платежных решений. «Именно благодаря этому инструменту платежный рынок России в кратчайшие сроки стал одним из самых инновационных в мире. В прошлом году объем бесконтактных платежей увеличился почти в два раза — до 88,5%. Согласно данным Visa, 73% россиян оплачивают покупки бесконтактно», — заключил представитель Visa.

Новость
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

По словам руководителя дирекции эквайринга Альфа-банка Андрея Пелина, все МПС регулярно, несколько раз в год вносят изменения в правила и тарифы. «Доля премиальных продуктов, которые попадают под исключение из льготы, очень невелика и существенно не повлияет на общую стоимость (эквайринговой комиссии. — РБК). По супермаркетам увеличение повлияет на комиссию (за эквайринг. — РБК), но необходимо отметить, что ставки интерчендж Visa не выше других МПС», — сказал Пелин. Он добавил, что в части супермаркетов у Visa также действуют льготные программы для крупных сетей и для небольших магазинов у дома, которые не должны на себе ощутить подъем ставки.

Управляющий директор по развитию эквайринга МКБ Марк Баранов считает, что изменение интерчейнджа не повлияет на условия по эквайрингу для магазинов — клиентов банка. «Мы формируем предложение исходя из комплексного обслуживания предприятия, а не только основываясь на точке окупаемости по эквайрингу», — сказал он.

Межбанковская комиссия — это балансирующий и стимулирующий инструмент на рынке платежей. Изменения ставок по одним категориям за счет ставок в других категориях происходят регулярно, — объясняет руководитель направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

По его мнению, Visa внесла такие изменения, так как изменилась структура потребления в этих областях, в том числе благодаря переходу на электронную коммерцию.

Новость
Visa пошла на обострение конфликта с Wildberries

Интерчейндж своего рода ключевая ставка ЦБ: его изменение приводит к целому ряду последствий на рынке, в том числе в условиях банковского обслуживания для продавцов, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. «Это может привести к подорожанию эквайринга, так как банк должен компенсировать увеличившиеся расходы. В свою очередь, возросший эквайринг приведет к увеличению издержек у ретейлера. Кто-то решит компенсировать издержки за счет того, что остановит развитие новых проектов, кто-то заморозит повышение зарплаты сотрудникам, кто-то напрямую это отразит в цене, а кто-то сократит штат и т. д.», — рассуждает Соколов.

По мнению Кривошеи, межбанковская комиссия — не ключевая статья издержек ретейлеров, которая влияла бы на ценообразование товаров. «Вопросы аренды, себестоимости товаров и доступа к финансам могут быть острее», — полагает эксперт.

По итогам 2021 года интернет-магазины заплатят банкам за прием безналичных платежей более 80 млрд руб., с изменением интерчейнджа в следующем году эта сумма еще вырастет, заключил Соколов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пропавших в Кемеровской области школьниц нашли мертвыми
В Москве задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву
В Венгрии закончилась вакцина «Спутник V»
Рогозин ответил бизнесмену, отказавшемуся отдавать «Буран»
С 1 октября повысят зарплату: кого ждет прибавка
Назван самый легкий способ устроиться на работу в России
Данные россиян на госуслугах начали красть новым способом
Задержан подозреваемый в организации убийств через даркнет
Hi-Tech
Чем нас удивит Android 12. Все что известно Вышла финальная бета-версия
Горячие темы на Авто
Так ли они неправы? 389
Шоу у родов.. 334
Водка сейчас пошла отвратительная 117
Подбор авто... 69
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
4 знаменитых актера, которые увели жену у друга
Звезды, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Леди
Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем Наследница звездной династии и ее избранник отметили первую годовщину супружеской жизни
Дом
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
6 интерьеров узких комнат
8 небанальных идей для украшения комнаты школьника
5 актуальных идей для декора и оформления интерьера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь