11:27 (мск), источник: РБК
Bloomberg узнал об увеличении импорта нефти из России в США из-за урагана
Из-за урагана «Ида» добыча нефти в Мексиканском заливе оказалась сорвана. Это вынуждает американские НПЗ обратить внимание на российскую нефть.
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Срыв нефтедобычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида» ведет к увеличению импорта российской нефти в США, пишет Bloomberg. Об увеличении поставок российских энергоносителей агентству сообщили источники, знакомые с ситуацией.
После прихода урагана остаются закрыты 77% добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Сокращение объема добываемой нефти составило 20,6 млн барр. В частности, пострадала нефтеперевалочная станция West Delta-143 компании Royal Dutch Shell — это крупнейшая подобная платформа, через которую большая часть добываемой нефти Мексиканского залива перекачивается на побережье.
По оценке Bloomberg, ураган «Ида» нанес больший урон энергетическому сектору США, чем любой другой шторм за последние 13 лет.
Это вынуждает американские нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативу сырью из Мексиканского залива. Повышенный спрос приводит к увеличению цен на нефть. На российской нефти это отражается, в частности, по той причине, что марка нефти Urals аналогична сортам нефти из Мексиканского залива по составу.
В итоге цена на нефть марки Urals в США достигла семимесячного максимума. 8 сентября на биржах скидка на нее по сравнению с ценой на нефть марки Dated Brent была $1,05 на каждый баррель. При этом до урагана баррель Urals был дешевле американской марки на $1,95.
Импорт нефти, нефтепродуктов и минерального топлива из России в США с января по май 2021 года увеличился на 78%, до $6,7 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как подсчитал в июле РБК. Импорт российской сырой нефти в январе—мае текущего года составил $1,46 млрд. В прошлом году доля России в американском импорте нефти и нефтепродуктов выросла до рекордных 7%, сообщал Bloomberg, Россия обошла по этому показателю Саудовскую Аравию.
Георгий Тадтаев