Цена газа в Европе достигла рекордных значений

На открытии торгов в четверг цена составляла $679 за 1000 куб. м, но в течение дня начала резко расти и побила рекорд.
Ранее в этот день депутат бундестага Ян Нольте рассказал «Известиям», что запуск «Северного потока — 2» (СП-2) приведет к снижению цен на газ из-за усиления конкуренции.
В преддверии отопительного сезона Европа сталкивается с небывалым ростом цен на газ. Если в июне сентябрьский фьючерс на газовом хабе TTF стоил порядка $316, то октябрьские показатели перевалили уже за рекордные $660 за 1 тыс. куб. м. По данным от 8 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила почти $662 за 1 тыс. куб. м.
Пока основным поставщиком газового топлива в ЕС из РФ остается газопровод «Ямал — Европа» (по нему сырье поступает в Германию из Западной Сибири через Белоруссию и Польшу). Тем не менее совсем скоро может заработать «Северный поток — 2».
6 сентября компания Nord Stream 2 AG заявила об укладке последней трубы второй нитки СП-2. В Nord Stream 2 AG также рассказали, что следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста.
Как 8 сентября сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, «Газпром» планирует начать поставлять газ по газопроводу «Северный поток — 2» с 1 октября.
«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Как говорилось в опубликованном 1 сентября заявлении президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена, стороны рассматривают проект как угрозу для европейской энергетической безопасности.