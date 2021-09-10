Банк России поднял ключевую ставку в пятый раз подряд

При этом большинство участников консенсус-прогноза Bloomberg ожидали роста сразу на 0,5 п.п. Опрошенные РБК экономисты ожидали повышения на 0,25−0,5 п.п., но с учетом динамики инфляции называли более вероятным второй вариант.
В августе рост цен в России достиг 6,7% в годовом выражении, приблизившись к пятилетнему рекорду (6,9% в августе 2016 года), следует из данных Росстата. По сравнению с июлем потребительские цены выросли на 0,2%, что не характерно для августа. Обычно с учетом сбора урожая продовольственная инфляция в последний месяц лета — отрицательная либо нулевая.
Вместе с тем некоторые аналитики не исключали осторожного повышения ставки, на которое в итоге и пошел ЦБ. «Несмотря на очевидные инфляционные риски, мы считаем, что предпочтительнее повышать ставку постепенно», — писала в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Регулятору необходимо оценить последствия прошлого повышения ставки на 1 п.п., а также увеличение рисков в связи с распространением дельта-штамма коронавируса. С учетом более скромного повышения ставки в сентябре, возможно еще одно повышение до 7% до конца года, считает экономист.
Одним из проинфляционных факторов экономисты называли социальные выплаты. В августе президент Владимир Путин объявил о выплатах пенсионерам и силовикам, а также семьям с детьми школьного возраста — в сумме речь идет о расходах бюджета в размере 700 млрд руб. В то же время в Банке России сообщали, что влияние выплат на инфляцию учитывается в среднесрочном прогнозе. Социальная помощь будет профинансирована из ненефтегазовых доходов бюджета, а их использование на расходы в этом году «является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России», объясняли в ЦБ.