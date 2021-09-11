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14:02 (мск), источник: Lenta.Ru

МВФ объявил о проверке получившей помощь Белоруссии

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о начале «виртуальной миссии» для изучения экономической ситуации в Белоруссии. Проверка начинается на фоне получения страной от фонда пакета специальных прав заимствований (SDR) в объеме 923 миллиона долларов, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Как объяснил представитель организации, работа направлена на сбор дополнительной информации об экономике Белоруссии и влиянии на нее пандемии коронавируса. Источник в МВФ добавил, что миссия стартует в понедельник, 13 сентября.

Минск получил помощь от МВФ вместе с большинством других стран мира. Общий объем эмиссии составил 650 миллиардов долларов, что увеличило количество SDR в мире в три раза.

На долю России пришлось 2,71 процента помощи — это эквивалент 18 миллиардов долларов. Однако напрямую использовать эти средства невозможно. Их можно либо добавить в собственные международные резервы, что и собирается сделать Москва, либо взять кредит у МВФ под их гарантии, либо обменять на валюту с переуступкой прав другому государству.

Для Минска, который испытывает большие сложности с валютой на фоне значительного госдолга, последний вариант был бы оптимальным. Эксперты не исключают, что Москва может выкупить весь объем SDR, таким образом предоставив средства партнеру по Союзному государству.

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