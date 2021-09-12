01:50 (мск), источник: Известия
Школа капитанов: как окупаются в России затраты на образование
Большинство россиян готовы вкладываться в обучение детей.
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Жители 37 российских городов приняли участие в исследовании, продемонстрировавшем, что родители вкладывают в обучение своих детей добрую четверть домашнего бюджета. При этом большая часть россиян готова инвестировать в образование еще больше. Чтобы разобраться в предпочтениях россиян в этой области, «Известия» обратились и к статистике разных стран мира.
В текущем году размер трат на образование в структуре других расходов россиян довольно велик. При этом доля затрат на продукты и товары первой необходимости сегодня может составлять от 25 до 50%, расходы на оплату ЖКХ — от 11,5 до 22%. Об этом заявила «Известиям» член Совета Федерации Ольга Епифанова.
Если учесть, что траты на собственное здоровье у 68% россиян, согласно последним исследованиям, составляют не более 10% от зарплаты, доля, выделяемая родителями на обучение детей, автоматически попадает в первую тройку расходных статей бюджета семей с детьми, отметила сенатор.
— Понятно, что затраты на образование одного ребенка или нескольких детей кратно различаются, — говорит Ольга Епифанова. — В ходе всероссийского опроса, проведенного накануне «Дня знаний», родители оценили расходы на хорошее и разностороннее образование одного ребенка с раннего детства до выпуска из вуза почти в 1,8 млн рублей. Конечно, это среднее значение между многомиллионными городами и малонаселенными. Но ни в одном городе сумма не получилась ниже миллиона рублей!
Как выяснилось в ходе последнего исследования (есть в распоряжении «Известий»), проведенного компанией «СберСтрахование жизни», расходы на обучение детей в среднем составляют 22% бюджета российских семей.
Больше всего (до четверти бюджета) на обучение тратят москвичи и петербуржцы. Близки к ним жители Астрахани и Краснодара — по 23,8% и 23,3% соответственно. В целом по стране затраты на обучение занимают не менее пятой части расходов семей: в Хабаровске — 23,3%, в Ростове-на-Дону — 23,2%, в Омске — 22,6%, в Красноярске — 21,4%.
При этом размер своих вложений в образование и развитие детей считает достаточным лишь 27% опрошенных. 55% россиян хотели бы вкладывать в обучение детей больше, а 18% — планируют поступать так в дальнейшем.
— Такая ситуация закономерна, так как наша жизнь становится всё более «цифровой», технологичной, и для любой работы требуется всё больше знаний, — говорит Ольга Епифанова. — Но еще это свидетельствует о том, что высшее образование в нашем обществе по-прежнему считается престижным. И о том, что большинство родителей хотят для своих чад именно вузовский диплом. Хотя, по моему глубочайшему убеждению, не всегда с этим надо торопиться. Особенно если выпускник школы не определился с профессией. Выбор должен быть осознан самим человеком.
Сенатор считает, что в РФ сегодня очень не хватает специалистов со средним специальным профессиональным образованием. В свете этого эксперт убеждена, что в нашей стране необходимо восстановить структуру УПК — учебно-производственных комбинатов, которая раньше обеспечивала возможность для всех старшеклассников получить рабочую профессию без отрыва от обучения.
Исследование «СберСтрахование жизни» показывает, что, несмотря на значительные вложения в обучение, большая часть родителей не считает, что инвестиции в образование и развитие детей должны окупиться. 37% участников опроса заявили, что вложения в образование и развитие детей не должны окупаться, это вопрос не денег, а человеческого развития.
При этом 32% родителей ожидают возврата инвестиций в виде морального удовлетворения от успехов детей. 16% россиян считают, что эти вложения вообще не окупятся, а 14% надеются на окупаемость в виде помощи от детей в старости.
В целом россияне предпочли бы исключительно бесплатное образование (средняя цифра по стране — 74%).
Тем не менее почти половина опрошенных (48%) считает необходимым копить на обучение детей. При этом 87% называют расходы на образование и развитие детей самыми важными и приоритетными.
Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина замечает, что есть разные пики в расходах семей на образование, и их также надо учитывать на практике.
— Такие пики приходятся на раннее развитие и дошкольное образование, тут очень много семей вкладывается, есть такая мания пораньше вложиться, увидеть таланты, их распознать и продвинуть. — говорит Ирина Абанкина. — Спорт, художественное творчество, языки — то, во что стараются вложиться родители, даже если дети посещают дошкольные образовательные организации.
Очень много средств сегодня, по ее словам, вкладывается на уровне профессионального образования — колледжей, университетов, и заметно меньше на уровне школьного образования.
Многочисленные исследования показывают, что семьи в странах с низким уровнем дохода тратят на образование детей больше, чем в странах с более высоким уровнем дохода. Такая же зависимость складывается и в региональном распределении образовательных расходов домохозяйств внутри страны, что подтверждают и результаты отечественного исследования.
— Есть мнение, что в странах с более высокими доходами число поступающих в магистратуру/аспирантуру увеличивается во время рецессий, в периоды значительного напряжения на рынке труда, — говорит доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. — Возникает так называемое антициклическое воздействие на расходы на образование, когда в период спада домохозяйства тратят больше средств на образование детей.
Это, по ее мнению, может быть связано и с возросшими потребностями в частном репетиторстве, материалах для дистанционного обучения и других дополнительных расходах.
Очевидно, что расходы домохозяйства на образование зависят и от степени охвата населения образовательными услугами. Так, в Бразилии 6,2 млн человек в той или иной степени имеют отношение к системе образования, в Индонезии — 4,9 млн, в Иране — 3,4 млн, Южной Корее — 3,3 млн, в Турции — 3 млн. Ольга Лебединская приводит такие данные: в 1990 году глобальный охват высшим образованием составлял примерно 65 млн человек, за 20 лет он вырос на 160% (ежегодный средний прирост 5%).
Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Татьяна Клячко полагает, что показатели возможностей разнятся для жителей развитых и развивающихся стран. Структура расходов домохозяйств в России и, например, в Ирландии или Чили также очень разнится. Другой важный момент — в структуре расходов на учебу детей важно различать траты на начальное, среднее и высшее образование.
Так, по последним доступным данным, расходы домохозяйств на начальное и среднее образование в Австралии составляли 17%, в Чили 16%, в Колумбии 35%, в Южной Корее 11%, в Ирландии 7%, в Израиле 8%, в Испании 12%, в Великобритании 11%, в США 9% от общих расходов (включая государственные).
— Если же говорить о высшем образовании, то ситуация резко меняется, — говорит Татьяна Клячко. — В той же Австралии расходы на обучение детей в вузах составляют 49%, в Канаде 22%, в Чили 58%, в Ирландии 26%, в Израиле 28%, в Италии 29%, в Японии 53%, в Великобритании 52%, в США 45% от всех расходов на этот уровень образования.
Но интересно еще и вот что. В странах Северной Европы, в их числе ФРГ, очень высока доля именно бесплатного общественно финансируемого образования на уровне школы, начиная с пятилетнего возраста и до 16 лет. А, например, в Великобритании, где высока доля частного обучения с очень разными ценами, проблемы доступности образования решаются совершенно по-другому. Там существуют скидки, но прежде всего для богатых семей, которые готовы оплачивать обучение в частных закрытых учебных заведениях.
— Вот почему «оптимальную» среднюю цифру для всех стран по тратам на образование установить достаточно сложно, — подчеркивает Ирина Абанкина. — В любом случае по сравнению с другими расходами российские семьи ориентированы на вложение в образование и готовы в это вкладываться.