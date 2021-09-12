«Нафтогаз» сообщил об импорте газа на Украину по высокой цене ради безопасности

Украина с 2015 года не покупает газ напрямую у России.
«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ на Украину», — сказал Витренко на форуме YES Brainstorming (цитата по «РИА Новости»).
Сейчас на Украине накоплено около 19 млрд кубометров газа при плане в 17 млрд к началу отопительного сезона. Витренко уверен, что страна сможет обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон.
Украина с сентября 2020 года перешла на покупку газа по виртуальному реверсу — она забирает часть объемов поставок газа, который «Газпром» отправляет транзитом. До заключения пятилетнего контракта на транзит с Россией в 2019 году Киев был вынужден прибегать к физическому реверсу, когда транзитный российский газ пересекал границу Украины с соседними государствами, менял собственника, а затем возвращался обратно на Украину.