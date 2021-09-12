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07:59 (мск), источник: Коммерсантъ

«Нафтогаз» сообщил об импорте газа на Украину по высокой цене ради безопасности

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко считает, что Киев импортирует газ по «очень высокой цене». По его словам, это нужно для энергетической безопасности страны.

Источник: Reuters

Украина с 2015 года не покупает газ напрямую у России.

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ на Украину», — сказал Витренко на форуме YES Brainstorming (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас на Украине накоплено около 19 млрд кубометров газа при плане в 17 млрд к началу отопительного сезона. Витренко уверен, что страна сможет обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон.

Украина с сентября 2020 года перешла на покупку газа по виртуальному реверсу — она забирает часть объемов поставок газа, который «Газпром» отправляет транзитом. До заключения пятилетнего контракта на транзит с Россией в 2019 году Киев был вынужден прибегать к физическому реверсу, когда транзитный российский газ пересекал границу Украины с соседними государствами, менял собственника, а затем возвращался обратно на Украину.

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