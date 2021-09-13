Труд педагогов в пяти регионах оплатят в рамках эксперимента

Апробация реформы системы оплаты труда учителей пройдет в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. Эти регионы указаны в проекте постановления правительства РФ, размещенном на regulation.gov.ru.
Эксперимент затронет дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации допобразования. Исключением станут педагоги из числа профессорско-преподавательского состава. Пилотный проект рассчитан на один год и стартует в мае 2022 года.
Разработка изменения системы оплаты труда педагогов началась в 2020 году. В декабре после ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина премьер Михаил Мишустин отдал распоряжение четырем министрам подготовить предложения по совершенствованию этого механизма.
В Минпросвещения тогда заявили, что целью реформы является повышение прозрачности всех выплат: «Подход будет опираться на укрепление размера обязательной базовой части таким образом, чтобы стабильный рост основного дохода был гарантирован каждому, а не зависел во многом от решений начальства на местах. Особое внимание будет уделено недопустимости определения ставки (оклада), не превышающей МРОТ (в 2021 году размер МРОТ составил 12 792 ₽ — “Ъ”)».
В пояснительной записке к проекту постановления напоминается, что в 2008 году принятие решений о системе оплаты труда и размеров ставок было передано на уровень образовательных организаций. В итоге это привело к «многообразию моделей оплаты, оснований для установления компенсационных и стимулирующих выплат, сложности расчета».
«Мы видим, что оплата одной и той же работы может отличаться в пять-шесть раз. Понятно, что единого размера оплаты не может быть — слишком разная ситуация в регионах. Но такой дисбаланс — это слишком», — пояснил «Ъ» заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования (создан в 1990 году, объединяет свыше 4 млн педагогов) Михаил Авдеенко. Эксперты профсоюза были среди тех, кого привлекли к разработке реформы.
В документе правительства о пилотных регионах фиксируются только основные моменты реформы.
«Сохраняется структура оплаты: оклад плюс компенсационно-стимулирующие выплаты», — уточнил Авдеенко.
Однако правительство будет предоставлять регионам свои расчеты: порядок определения размеров ставки зарплаты «на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп», а также два перечня — компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения. Регионы на основе этих вводных будут формировать размер зарплат учителей. Также субъектам РФ будет дано право самостоятельно назначать дополнительные выплаты, а образовательные учреждения смогут назначать надбавки сотрудникам за счет получаемых доходов (если такие есть).
При этом в проекте постановления особо подчеркивается, что должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не могут стать ниже окладов и выплат, которые учителя имели ранее, если объем их работы и основания для выплат не изменятся.
О каких суммах пойдет речь, станет ясно к апрелю 2022 года — к этому времени Минпросвещения и Минтруд подготовят проекты актов об утверждении порядка расчетов ставок заработной платы и перечней выплат.
Авдеенко рассказал, что вопрос финансирования поднимался в ходе обсуждений, но будут ли дополнительные выделения из федерального бюджета и в каком объеме — неясно. В проекте постановления о пилотных регионах указывается необходимость согласования расчетов по зарплатам с Минфином. В профсоюзе подчеркивают, что сейчас школы испытывают сильнейшую нехватку кадров.
«Эта реформа может привлечь молодых учителей в школы или еще сильнее их отпугнуть», — заявил Авдеенко.
Учителя ожидают роста оклада за одну ставку педагогической работы, по крайней мере доведение до МРОТ, сообщила «Ъ» заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина.
«Даже это сделано не во всех регионах. Нужно также увеличивать долю базовой части зарплаты, потому что выплата премий не гарантирована, а доплаты и стимулирующие отменяются во все большем количестве школ», — отметила Духанина.
Она добавила, что при этом ряд субъектов все же увеличивает зарплаты учителям: «На 10% поднимут оклады в Удмуртии. В начале года 402 млн руб. было выделено на учителей Бурятии. На федеральном уровне дополнительное финансирование — это доплаты классным руководителям. Сейчас классные руководители получают 5 тыс. руб. в дополнение к региональным выплатам. Как сказал недавно президент, это небольшие деньги и систему нужно совершенствовать. Без дополнительных средств это нереально. Возможности оптимизации и перераспределения средств давно исчерпаны».
Согласно данным Росстата за первые три месяца 2021 года, регионами с самыми низкими средними зарплатами учителей являются Ингушетия (23 835 ₽), Карачаево-Черкесия (25 816 ₽), Кабардино-Балкария (25 831 ₽), Чечня (25 856 ₽), Северная Осетия (27 283 ₽), Тамбовская область (27 902 ₽), Дагестан (28 317 ₽), Ивановская область (28 336 ₽).
Регионами с самыми высокими зарплатами остаются Чукотка (118 072 ₽), ЯНАО (103 625 ₽), Москва (98 991 ₽), Сахалинская область (95 960 ₽), Магаданская область (90 553 ₽), НАО (85 862 ₽), Камчатский край (79 474 ₽), ХМАО (72 157 ₽). По всей России средняя зарплата учителя составляет 45 832 ₽.
Во время загрузки произошла ошибка.