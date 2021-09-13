00:56 (мск), источник: Известия
Разрешающая пособность: в Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ
Сколько еще семей смогут получить субсидии на коммуналку.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ. Для этого осенью в нижнюю палату планируют внести законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи по всей стране — с 2023 года до 18% и с 2025-го до 15%. Об этом «Известиям» сообщили в комитете жилищной политике и ЖКХ.
Сейчас в большинстве субъектов предельная планка составляет 22%. Расходы на коммуналку, превышающие предельно допустимую долю в общем доходе семьи, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Помощь доступна примерно 3 млн семей, еще 1 млн получит право на нее после снижения планки. Впрочем, у экспертов инициатива вызывает ряд вопросов.
Осенью 2021 года комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ планирует внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи. Об этом «Известиям» сообщили в комитете. Расходы на оплату коммуналки, которые превышают планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Проект предполагает поэтапный переход: с 2023 года снижение порога до 18% и с 2025 до 15%. После снижения планки право на помощь получат еще более 1 млн семей. Сейчас ее получают примерно 3 млн, и на это ежегодно уходит более 70 млрд рублей.
Как ранее писали «Известия», в 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15−21%, а в трех субъектах — менее 15% (например, в Москве и Петербурге).
При снижении максимальной доли расходов на ЖКУ в общем доходе семьи до 15% во всей стране дополнительно понадобится около 30 млрд рублей ежегодно, оценил депутат Госдумы VII созыва Илья Осипов.
Выделение субсидий на оплату ЖКУ — это полномочие властей регионов, но поскольку условия проживания в субъектах отличаются, они сами устанавливают стандарт стоимости услуг и нормативы площади для определения размера субсидий, сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Но выделять регионам деньги — не совсем правильно для бюджета, разумнее будет предоставить полномочия субъектам принимать решения по субсидиям, добавил он.
— Решение, как осуществить поэтапный переход, сейчас готовим. Это даст совокупную экономию 25 млрд рублей для жителей за счет понижения этого процента порога оплаты услуг ЖКХ, — рассказал Сергей Пахомов.
В Минфине «Известиям» сообщили, что не получали законопроект. Если документ поступит в ведомство, его рассмотрят в установленном порядке, сообщили в министерстве. «Известия» также направили запросы в Минстрой и в Минтруд.
Мера поможет самым незащищенным категориям граждан, отметил Илья Осипов. Сегодня средняя по стране доля расходов на ЖКУ в общем доходе семьи составляет около 10%. Для небогатых же россиян планка в 22% слишком высока, это ведь почти четверть их дохода, пояснил парламентарий. Снижение предельной доли социально справедливо: малообеспеченные семьи смогут приблизиться к среднему уровню, добавил он.
Сегодня в стране нет федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, сказал член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. До 2005 года такой стандарт работал для межбюджетных отношений, и на него ориентировались регионы, отметил он.
— Если в ст. 159 Жилищного кодекса РФ будут внесены поправки с конкретными значениями нижнего предела региональных стандартов, то у РФ сразу возникнет прямая обязанность профинансировать 100% средств на выплату субсидий на оплату ЖКУ. А сегодня это бюджетное полномочие регионов, — сказал Дмитрий Гордеев.
Не совсем понятно, почему планка должна быть снижена именно до 15%, а не, например, до 10%, отметил независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. По его мнению, максимальная доля должна четко коррелировать с МРОТ и средним уровнем заработной платы по субъектам. При этом нужно развивать именно адресную систему поддержки — если у одиноких пожилых людей есть только пенсия, не нужно заставлять их раз в полгода подтверждать право на получение субсидии, уверен эксперт.
— В идеале сумма скидки по ЖКХ должна автоматически рассчитываться по базам данных ФНС и ПФР и передаваться поставщикам коммунальных ресурсов. В квитанции необходимо будет только отображать сумму вычета, который взяло на себя государство, — полагает Павел Склянчук.
По мнению зампреда общественного совета при Минстрое, советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светланы Разворотневой, само по себе снижение предельной доли расходов семьи на ЖКУ не приведет к тотальному росту числа льготников. Чтобы получить субсидии, нужно предъявлять множество документов плюс по закону помощь не оказывают гражданам с долгами. Людям, которые не оплачивают ЖКУ более двух месяцев, субсидии поступать прекращают, рассказала она.
Мера практически не отразится на собираемости платы за ЖКУ, считает генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. Для решения проблем отрасли одного этого шага недостаточно, нужно поменять принципы регулирования, чтобы она стала более коммерческой и смогла привлекать инвестиции и получать прибыль, считает он.
Сегодня льготы рассчитываются только на оплату 18 кв. м на человека, даже если площадь жилья больше. Учитывая, что на субсидии будет сложно найти бюджетные средства, первым шагом для улучшения ситуации могло бы стать увеличение нормы площади с 18 до 25 кв. м, полагает руководитель Центра муниципальной экономики Борис Хмельников.