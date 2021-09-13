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03:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Регулятор определил критерии сомнительных платежей

ЦБ определил критерии, по которым банки будут выявлять и предотвращать платежные операции и инструменты, направленные на перевод средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Регулятор предлагает отслеживать частоту таких операций, их количество, а также число и статус контрагентов. Меры должны если не прекратить действие большинства схем, то значительно затруднить их реализацию. Однако есть риск, что в результате применения рекомендаций ЦБ могут пострадать граждане, чьи переводы и платежи имеют вполне легальный характер, предостерегают эксперты. При этом процедуры «обеления» не предусмотрено.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Банк России опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками, используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.

«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц, — отмечается в материалах ЦБ. — По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции».

Для обработки платежей нелегальный бизнес подключается к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег. Это приводит к рискам потери средств добросовестными гражданами и их вовлечению в мошеннические схемы, поэтому банкам рекомендуется выявлять подозрительные карты и кошельки, принимать и усиливать меры безопасности, поясняет ЦБ.

Регулятор перечисляет признаки подозрительных операций, если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры».

По словам источников «Ъ», под данной формулировкой регулятор подразумевает блокировку операций и (или) платежных инструментов.

Всего признаков восемь:

  • более 10 в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц;
  • более 30 операций в день, проведенных физлицами;
  • операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 тыс. руб. в день или 1 млн руб. в месяц;
  • менее минуты между зачислением средств и их списанием;
  • операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов одних суток;
  • отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);
  • совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка;
  • в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.

По мнению экспертов, меры могут обеспечить желаемый эффект. «Поиск дропов, риски блокировки платежей, переход от автоматизированных платежей на набивку реквизитов руками. Это значительно ее усложнит», — поясняет руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Позиционируются эти рекомендации регулятора как борьба с нелегальными казино, но очевидно, что зацепит и другие сервисы, находящиеся в серой и черной зонах, уверен председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

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Но пострадать от инициативы могут и обычные граждане, причем не только мелкие предприниматели, которые не оформились, например, как самозанятые. «Как отличить торговца от именинника, которому несколько десятков его друзей скинули по 5 тыс. руб. в качестве подарка?» — приводит пример Достов.

«А 30 трансакций в день могут быть совершены, к примеру, в школьном классе при сборе средств на подарок или экскурсию», — продолжает Лазарева.

Проблема сложная: банкам нужно уметь балансировать между удобством пользователей и борьбой с мошенниками и предотвращением запрещенных операций, согласна Михайлова. Пользовательских сценариев очень много, подчеркивает он, и невозможно ни уложить всех пользователей в ограниченные рамки, ни запретить все подряд. Причем процедуру «обеления» в случае ошибочной блокировки ЦБ никак не оговаривает.

Полина Трифонова, Максим Буйлов

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