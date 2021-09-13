Биржевая цена газа в Европе побила новый рекорд

Биржевая цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув отметки в $727 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Спустя полчаса после открытия торгов стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла €59,58 за 1 МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Достигнув нового максимума, цена начала падать, однако через полчаса вновь вернулась к рекордным значениям. На максимуме она достигала отметки в €59,6 за 1 МВт·ч.
9 сентября цены на газ в Европе впервые в истории превысили $700 за 1 тыс. куб. м. Стоимость газа на европейском рынке подорожала на $100 чуть более чем за неделю (еще в конце августа она составляла $600 за 1 тыс. куб. м).
Цены на газ в Европе начали расти с начала этого года. Летом его стоимость начала дорожать еще большими темпами. Для сравнения в июне биржевая цена газа в Европе составляла чуть более $300.
Одной из причин резкого роста цен стали результаты аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь. На него были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м в сутки, или 4,3% объема. По аналогичным причинам цены на газ подскочили и в июле — тогда «Газпром» отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что страны, заключившие долгосрочные контракты на российский газ, могут «потирать руки», так как покупают его дешевле в условиях роста мировых цен на энергоносители.
Глава государства отметил, что на свободном рынке в Европе цена на газ составляет $650 за 1 тыс. куб. м. «Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ. А вот результат вам. А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут гораздо более мягко», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что по долгосрочным контрактам и по «нашему принципу ценообразования» «Газпром» не продает газ по такой цене. «И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать», — подметил президент.