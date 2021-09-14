Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 сентябряКатастрофа Boeing 737 в Перми, покушение на Петра Столыпина и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Земфире исполнилось 45 лет
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
11:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Криптовалюта Litecoin выросла из-за фейкового пресс-релиза. Кто его опубликовал — непонятно

Криптовалюта Litecoin в понедельник резко взлетела в цене после того, как СМИ получили от крупнейшей американской сети супермаркетов Walmart фейковый пресс-релиз о том, что она начнет принимать монету в качестве платежного средства. Рост курса Litecoin оказался очень недолговечным — после того, как выяснилось, что на самом деле торговая сеть такого пресс-релиза не отправляла, криптовалюта опустилась до прежних показателей.

BTC 45115.38 -92.60 ETH 3294.78 +33.78 LTC 177.72 -1.98
Источник: REUTERS

Курс Litecoin к доллару около половины третьего дня по лондонскому времени (16:30 по Москве) взлетел с 175 долларов до 235, но уже через полтора часа вновь опустился до 180 долларов и на момент публикации торгуется по цене 181 доллар.

«Пресс-релиз» от Walmart, который дал импульс росту монеты, пришел в прессу через обычные каналы, а именно через сервис Global Newswire, где публикуются новости компаний. В нем говорилось, что крупнейшая в США сеть оптовой и розничной торговли готова принимать криптовалюту во всех своих онлайн-магазинах. На сайте компании документ при этом не появлялся.

В Walmart заявили, что пресс-релиз «не является подлинным», однако до этого новость уже успели распространить некоторые СМИ.

Отдельно новости опровергли в Litecoin Foundation — фонде, который занимается развитием Litecoin.

Кто и как публиковал пресс-релиз — непонятно. Это могло быть вариацией схемы, которую часто применяют недобросовестные спекулянты криптовалютой, нагнетая «хайп» в отношении какой-либо монеты через СМИ, чтобы быстро ее продать.

Случается, что монеты даже создаются с этой целью, однако LiteCoin — устоявшийся бренд на крипторынке. В результате резкого роста и падения средний курс монеты не пострадал.

Фейковый домен

В релизе говорилось, что Litecoin начнут принимать в Wallmart начиная с октября. Документ был составлен грамотно и содержал цитаты основателя Litecoin и генерального директора Wallmart.

Новость
«Обвал рынка возможен». Почему криптовалюты могут продолжить дешеветь

Единственной подсказкой был адрес электронной почты для прессы на домене, зарегистрированном только в августе. Письма, отправленные на этот домен, возвращаются отправителю.

Некоторых наблюдателей, считающих, что криптовалюту трудно использовать в ритейле из-за волатильности ее курса, новости о Litecoin изначально удивили.

Дело в том, что компании, которые принимают или принимали биткоины — самую популярную криптовалюту — как правило оговаривают положения в договоре с покупателем, чтобы застраховаться от потенциального падения курса. Например, когда компания Tesla принимала криптовалюту для оплаты своих автомобилей, она оставляла за собой право платить покупателю деньги при возврате в любой валюте. Также компания ясно обозначила, что цены формируются в долларах.

Сервис PayPal, который недавно ввел возможность платить криптовалютой, также сначала обменивает монеты покупателя на обычные деньги, с помощью которых потом уже покупает товар.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Путин переходит на режим самоизоляции
За честные выборы. Британцев обяжут показывать паспорт при голосовании, ...
Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию
Число смертей от COVID в России за сутки выросло почти на 10%
Новую Зеландию потребовали переименовать в Аотеароа
Мария Ласицкене объяснила отказ от встречи с Владимиром Путиным
На британку пожаловались, что она не кормит «сына». Это был кот
Выбраны лучшие фотографии года, сделанные с дрона
Наши клубы сегодня стартуют в еврокубках: что стоит ждать
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Горячие темы на Авто
30 лет... 290
Нуу на конец "намбо ту". Или "южный поток 3,14" 186
Штраф за парковку на "газоне". 169
Как хорошо, что я обхожу "Магнит" стороной... 136
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Звезды, которые были женами одного мужчины: 5 пар
4 популярных актера, которые увели жену у друга
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Панорамные обои: 7 лучших примеров
6 классных домиков, в которых хочется провести осень
5 правил использования мебели из масс-маркета
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь