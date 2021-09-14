Криптовалюта Litecoin выросла из-за фейкового пресс-релиза. Кто его опубликовал — непонятно

Курс Litecoin к доллару около половины третьего дня по лондонскому времени (16:30 по Москве) взлетел с 175 долларов до 235, но уже через полтора часа вновь опустился до 180 долларов и на момент публикации торгуется по цене 181 доллар.
«Пресс-релиз» от Walmart, который дал импульс росту монеты, пришел в прессу через обычные каналы, а именно через сервис Global Newswire, где публикуются новости компаний. В нем говорилось, что крупнейшая в США сеть оптовой и розничной торговли готова принимать криптовалюту во всех своих онлайн-магазинах. На сайте компании документ при этом не появлялся.
В Walmart заявили, что пресс-релиз «не является подлинным», однако до этого новость уже успели распространить некоторые СМИ.
Отдельно новости опровергли в Litecoin Foundation — фонде, который занимается развитием Litecoin.
Кто и как публиковал пресс-релиз — непонятно. Это могло быть вариацией схемы, которую часто применяют недобросовестные спекулянты криптовалютой, нагнетая «хайп» в отношении какой-либо монеты через СМИ, чтобы быстро ее продать.
Случается, что монеты даже создаются с этой целью, однако LiteCoin — устоявшийся бренд на крипторынке. В результате резкого роста и падения средний курс монеты не пострадал.
В релизе говорилось, что Litecoin начнут принимать в Wallmart начиная с октября. Документ был составлен грамотно и содержал цитаты основателя Litecoin и генерального директора Wallmart.
Единственной подсказкой был адрес электронной почты для прессы на домене, зарегистрированном только в августе. Письма, отправленные на этот домен, возвращаются отправителю.
Некоторых наблюдателей, считающих, что криптовалюту трудно использовать в ритейле из-за волатильности ее курса, новости о Litecoin изначально удивили.
Дело в том, что компании, которые принимают или принимали биткоины — самую популярную криптовалюту — как правило оговаривают положения в договоре с покупателем, чтобы застраховаться от потенциального падения курса. Например, когда компания Tesla принимала криптовалюту для оплаты своих автомобилей, она оставляла за собой право платить покупателю деньги при возврате в любой валюте. Также компания ясно обозначила, что цены формируются в долларах.
Сервис PayPal, который недавно ввел возможность платить криптовалютой, также сначала обменивает монеты покупателя на обычные деньги, с помощью которых потом уже покупает товар.