Займы по водительским правам хотят выдавать с 2022 года

Изменения предусматривают использование для упрощенной идентификации клиента водительских прав в дополнение к паспортным данным (при этом сам документ не обязательно иметь при себе), пояснили «Известиям» в Минэке, где законопроект был разработан.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время в дополнение к паспорту при упрощенной идентификации уже могут использоваться данные СНИЛС и ИНН.
«При этом законодательством строго ограничен перечень операций, при которых проводится упрощенная идентификация клиента. В этой связи Минэкономразвития России считает безопасным использовать водительские права при проведении упрощенной идентификации клиентов», — заявили в министерстве.
Инициативу поддерживают в ВТБ, «Зените», «Ренессанс Кредите», СКБ-банке, крымском РНКБ, «Дом.рф», сообщили «Известиям» их представители. Расширение способов идентификации и ее источников, включая водительское удостоверение, даст банкам и клиентам дополнительные преимущества в развитии дистанционных каналов и условий обслуживания, отметили в ВТБ. Это может быть удобно для клиентов, у которых паспорт находится на переоформлении из-за утери или смены фамилии по причине вступления в брак, добавили в Райффайзенбанке.
Законопроект был принят в первом чтении в марте 2021-го. Сейчас для упрощенной идентификации клиенту достаточно предоставить в финорганизацию сведения о себе — ФИО, номер паспорта, сотовый телефон и на выбор: данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС. Перечень финуслуг, доступных по упрощенной идентификации, не меняется: к ним относятся, например, переводы без открытия счета, валютно-обменные операции до 100 тыс. рублей, получение потребительского кредита до 15 тыс. рублей.