Доля убыточных компаний сократилась до минимального уровня с 2004 года

Наименьшая доля убыточных компаний была зафиксирована в оптовой и розничной торговле (она составила всего 16%), сельском хозяйстве (21%), образовании (24%) и обрабатывающих производствах (25%). Однако не во всех сферах первое полугодие оказалось таким же успешным.
Среди компаний, которые занимаются водоснабжением и утилизацией отходов, почти половина (47,8%) осталась с убытком. Чуть лучше дела обстояли в сфере электро- и газоснабжения (44% компаний ушли в минус), а также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (41%).
При этом более чем в половине российских регионов (49 из 85) доля убыточных предприятий оказалась выше, чем в среднем по России, говорится в исследовании. Больше всего компаний, ушедших по итогам полугодия в минус, было зафиксировано в Чукотском автономном округе (56%), Астраханской и Еврейской автономной областях (по 49%), а также Ненецком автономном округе (48,9%).
В то же время среди лидеров по доле коммерчески успешных компаний оказались Вологодская область (78,8%), Чечня (78,6%), Белгородская (77,9%) и Воронежская области (77,8%).
Регионы — лидеры по доле прибыльного бизнеса в основном представлены предприятиями сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также металлургическими компаниями, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Именно эти секторы с финансовой точки зрения очень удачно завершили первую половину 2021 года, констатировал он.
В целом крупный бизнес в России перенес пандемию и коронавирусные ограничения достаточно хорошо, согласилась старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова. Сильнее всего, по ее мнению, пострадали малые компании, которые не учтены в исследовании.
Спрос на продукцию и обороты предприятий восстанавливаются, совокупная прибыль бизнеса взмыла вверх, однако эти деньги распределяются по отраслям и регионам неравномерно, отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. По-прежнему непросто обстоят дела с частной предпринимательской инициативой и у небольших компаний, которые критически зависят от массового спроса и доходов населения, согласилась она.