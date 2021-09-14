Рубль ворвался в топ-20 популярных валют. На это ему понадобилось пять лет

Нынешнему попаданию в двадцатку помог отказ от доллара в некоторых операциях, а также стратегия российских властей по активному продвижению рубля на международном рынке, считают эксперты.
По данным SWIFT, пятёрка лидеров выглядит так:
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил РИА «Новости», что попаданию рубля в рейтинг способствовал отказ многих стран от доллара. Его процентное содержание уменьшается в общем объёме международных платежей, высвобождая место для других валют. При этом доля рубля в международных расчётах настолько мала, что сдвинуть его в рейтинге сможет даже самое незначительное изменение показателя его лидеров, уверен Бабин.
Также успеху рубля способствовало его активное продвижение российскими властями для международных расчётов с торговыми партнёрами. Россия уже несколько лет продаёт вооружение за рубли. Именно в сфере продажи оружия курс на дедолларизацию оказался наиболее успешным, отмечали эксперты.
В 2020 году рубль оказался самой просевшей валютой развивающихся стран. «Секрет» рассказывал, что за месяц национальная валюта потеряла 7,6% к доллару. На фоне такого падения правительство придумало план спасения российской валюты, поручив его исполнение госкомпаниям. Им предписали ограничить валютные резервы.