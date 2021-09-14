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09:27 (мск), источник: Секрет Фирмы

Рубль ворвался в топ-20 популярных валют. На это ему понадобилось пять лет

Рубль по итогам июля стал одной из 20 самых популярных валют с долей 0,18% в международных расчётах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT. В последний раз на 20-м месте российская валюта находилась в 2016 году — тогда на рубли приходилось 0,26% международных расчётов.

ЦБ: $ 73.0841   +0.32 € 86.1150   -0.03 ММВБ: $ 72.7550   +0.10 € 85.9150   +0.12
Источник: Reuters

Нынешнему попаданию в двадцатку помог отказ от доллара в некоторых операциях, а также стратегия российских властей по активному продвижению рубля на международном рынке, считают эксперты.

По данным SWIFT, пятёрка лидеров выглядит так:

  • 39,38% американский доллар;
  • 38,43% евро;
  • 5,99% британский фунт стерлингов;
  • 2,74% японская иена;
  • 2,19% китайский юань.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил РИА «Новости», что попаданию рубля в рейтинг способствовал отказ многих стран от доллара. Его процентное содержание уменьшается в общем объёме международных платежей, высвобождая место для других валют. При этом доля рубля в международных расчётах настолько мала, что сдвинуть его в рейтинге сможет даже самое незначительное изменение показателя его лидеров, уверен Бабин.

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Также успеху рубля способствовало его активное продвижение российскими властями для международных расчётов с торговыми партнёрами. Россия уже несколько лет продаёт вооружение за рубли. Именно в сфере продажи оружия курс на дедолларизацию оказался наиболее успешным, отмечали эксперты.

В 2020 году рубль оказался самой просевшей валютой развивающихся стран. «Секрет» рассказывал, что за месяц национальная валюта потеряла 7,6% к доллару. На фоне такого падения правительство придумало план спасения российской валюты, поручив его исполнение госкомпаниям. Им предписали ограничить валютные резервы.

Ирина Мещерская

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