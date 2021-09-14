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09:40 (мск), источник: Смотрим

Сооснователь Apple объявил о создании космической фирмы

У SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, возможно, появится необычный конкурент — о создании новой аэрокосмической компании объявил сооснователь Apple Стив Возняк.

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На странице видеоролика в YouTube указано, что партнером Возняка по Privateer Space выступил инженер и глава американской робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг.

О своих планах представители новой космической компании хотят рассказать на технологической конференции 14—17 сентября. Предположительно, Privateer Space займется технологиями по очистке околоземного пространства от космического мусора.

Также сообщалось, пишет издание Jalopnik, что Privateer Space станет одним из первых клиентов компании Desktop Metal, разработавшей технологию 3D-печати из титана. Возможно, она пригодится для изготовления элементов космических аппаратов, которым не страшно столкновение с орбитальным мусором.

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