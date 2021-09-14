Сооснователь Apple объявил о создании космической фирмы

На странице видеоролика в YouTube указано, что партнером Возняка по Privateer Space выступил инженер и глава американской робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг.
О своих планах представители новой космической компании хотят рассказать на технологической конференции 14—17 сентября. Предположительно, Privateer Space займется технологиями по очистке околоземного пространства от космического мусора.
Также сообщалось, пишет издание Jalopnik, что Privateer Space станет одним из первых клиентов компании Desktop Metal, разработавшей технологию 3D-печати из титана. Возможно, она пригодится для изготовления элементов космических аппаратов, которым не страшно столкновение с орбитальным мусором.