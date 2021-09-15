Visa и MasterCard установили тарифы на сервис 3D Secure

Международные платежные системы (МПС) вводят плату за использование банками сервиса 3D Secure — протокола авторизации при онлайн-платежах, требующего для подтверждения трансакции ввести код, который приходит в СМС или push-сообщениях. Соответствующие документы (с ними ознакомился «Ъ») МПС разослали банкам.
У Visa комиссия начнет действовать с 16 октября, будет распространяться на все трансакции с 3D Secure 1.0.2 и составит $0,02 за один запрос (минимум $500, максимум $25 тыс. в месяц). Для версий сервиса 3D Secure от 2.1 комиссия начнет действовать 15 октября 2022 года. До этого времени комиссию будут платить только банки-эквайеры, а после к ним присоединятся и эмитенты карт.
У MasterCard комиссия за использование 3D Secure начнет действовать с 1 марта 2022 года, при этом у нее будет фиксированная часть — €1 тыс. в месяц и с эквайеров, и с эмитентов. Переменная часть будет различаться для разовых запросов (у эквайеров 0,018%, максимально €0,054 и эмитентов 0,011%, максимально €0,055) и для повторяющихся запросов (у эквайеров 0,006%, максимально €0,018 и эмитентов 0,0037%, максимально €0,0185).
Таким образом, у крупных банков дополнительные расходы на комиссию за использование сервиса 3D Secure по картам Visa могут составить $300 тыс. в год, а по картам MasterCard даже больше.
В MasterCard пояснили, что «у любого платежа есть определенная стоимость» и компания хочет «сбалансировать для всех сторон преимущества, которые дают безопасные и надежные безналичные платежи». В Visa говорят, что мера призвана стимулировать переход на использование более современного протокола EMV 3D Secure.
По мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, в условиях монополизации процессинга, осуществляемого НСПК, операторы вынуждены искать дополнительные источники дохода. Системы верификации трансакций — это ноу-хау платежных систем, в разработку и сопровождение которых вложены значительные средства, соглашается глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.
Но, отмечает Вишняков, повышение тарифов будет негативно сказываться на развитии платежей в целом и их безопасности в интернет-коммерции, где применяется сервис.
Прохоров добавляет, что ухудшение тарифных условий для клиентов, на которых эта плата будет переложена, и соответствующая реакция — более активный переход на СБП, например, — может «нивелировать дополнительные доходы МПС от оплаты сервиса».
Интерес к сервису СБП уже и так растет с середины года, когда прием платежей для малого бизнеса стал бесплатным — комиссия, которая в основной массе составляла 0,4%, возвращается предприятиям. По словам руководителя «Тинькофф Кассы» Сергея Хромова, фактическое обнуление комиссий за СБП привело к ежемесячному росту оборотов системы на 50%. По словам директора Делобанка (подразделение СКБ-банка) Ирины Кузьминой, ежемесячный прирост пока находится ниже ожиданий — в среднем 12−15%. В банке «Русский стандарт» отметили, что общее количество компаний из сегмента среднего бизнеса, подключивших СБП, уже к 1 сентября выросло на 33%, малого бизнеса — на 16,6%, а микробизнеса — на 16,8%, общий объем покупок по СБП у клиентов таких компаний вырос на 17%.
Максим Буйлов