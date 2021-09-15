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10:15 (мск), источник: Секрет Фирмы

Цена газа в Европе превысила $840. Это новый рекорд

Октябрьские фьючерсы на газ превысили отметку в $840 за 1000 кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах достигла $842,5. 14 сентября цена газа в Европе выросла за день почти на $70 (8,95%), достигнув $816 к закрытию торгов. Эксперты считают, что при определённых условиях оптовые цены могут достичь $1000.

Источник: Reuters

Главной причиной роста цен эксперты называют низкие запасы в европейских подземных газохранилищах (ПГХ), которые сейчас заполнены немногим более чем на 70% (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее). Последние пять лет европейские ПГХ заполнялись перед отопительным сезоном в среднем на 86%.

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В 2021 году запасы снизились из-за аномально холодной зимы. Кроме того, летом «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину и перестал закачивать топливо в германские ПГХ «Реден» и «Катарина».

Российский холдинг не хочет увеличивать закачку на фоне скорого запуска «Северного потока — 2». По данным Bloomberg, 1 октября 2021 года «Газпром» планирует начать поставки по этому трубопроводу.

В прошлом, как отмечает «Коммерсант», такие всплески цен европейцы купировали переходом на уголь. Но сейчас в странах Западной Европы осталось слишком мало угольной генерации, чтобы эффект был значительным.

На фоне роста цен власти Испании 14 сентября приняли закон, который ограничивает прибыль энергетических компаний. Также документ вводит индексацию тарифов на газ (не более 4,4% в третьем квартале).

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