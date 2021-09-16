Польша нашла замену российскому газу

По словам чиновника, вместо российского газа теперь будут использовать норвежский, который будет поступать в страну по трубопроводу Baltic Pipe через Данию. Начало поставок ожидают с 1 октября 2022 года, когда завершится срок действия контракта с «Газпромом».
Стоимость Baltic Pipe составляет порядка 1,7 миллиарда евро, больше половины оплатит польский газовый оператор Gaz-System. С помощью газопровода и закупок сжиженного природного газа (СПГ) Польша собирается не только отказаться от контракта на поставки из России, но и сама стать экспортером топлива. В июле сообщалось, что из 295 километров уложены около 100.
Отказ продлевать контракт на поставки российского газа польские власти объяснили тем, что страна несет убытки из-за слишком высоких цен. Варшава собирается обеспечивать себя газом за счет закупки партий сжиженного природного газа (СПГ), а также поставок из Норвегии.