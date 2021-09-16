17:06 (мск), источник: РБК
Набиуллина заявила о приближении к пределу роста ипотеки в России
Россия приближается к пределу роста ипотеки, рассказала в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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«Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать нового рекорда по выдаче жилищных кредитов в 2021 году.
«Уровень проникновения ипотеки [в России] может быть не очень большой по сравнению со многими странами. Но важно смотреть не просто на количество людей, которые взяли ее, или на долю к ВВП. Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей», — считает председатель Банка России.
Рост ипотечного кредитования «должен быть соразмерен росту доходов, но не только, надо учитывать и уровень доходов», подчеркнула она.
ЦБ оценивал уровень проникновения ипотеки в регионах (доля заемщиков к общему населению) в российских регионах по итогам III квартала 2020 года: этот показатель колебался от 0,4% в Чечне до 9,5% в Тюменской области. Средний показатель — 4−5%.
Общие темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 20%, полагает Набиуллина. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, банки поставили рекорд по выдачам ипотеки: их объем составил 4,4 трлн руб. (+51% к 2019 году и +43% к 2018-му, когда был установлен предыдущий рекорд). По данным «Дом. РФ», за первое полугодие банки уже выдали жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (+74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Одним из драйверов роста выдач в 2020 году и первой половине этого года была льготная госпрограмма ипотеки под 6,5% на новостройки, с 1 июля ее условия изменились, что наряду с циклом повышения ключевой ставки притормозило рынок. Прогноз «Дом. РФ» на весь 2021 год — 4,9−5 трлн руб., что на 10−13% больше, чем годом ранее.
Несмотря на падение выдач по основной программе льготной ипотеки, растет кредитование в рамках семейной ипотеки, отметила глава ЦБ: «Выдачи семейной ипотеки увеличились более чем на 30% после расширения программы. Эта программа лучше, на наш взгляд, как я уже много раз говорила, она более адресная». В отличие от общей льготной ипотеки программа семейной ипотеки, наоборот, с 1 июля была расширена.
Как изменилась ипотека с господдержкой
Антикризисная программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, запущенная в России на фоне пандемии в прошлом году, прекратила действие в первоначальном виде с 1 июля. Новая версия программы, которую ввели еще на год, устанавливает предельную ставку на уровне 7%. При этом максимальный размер кредита сократили до 3 млн руб. для всех регионов (ранее действовал лимит 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. — для остальных регионов).
Основным сторонником трансформации или сворачивания программы был именно Банк России: Набиуллина еще в ноябре предупреждала о рисках пузыря на этом рынке: рост цен на жилье опережал и инфляцию, и темпы роста доходов населения, в результате чего недвижимость становилась менее доступной, несмотря на низкие ставки.
Одновременно с ужесточением условий по основной программе льготной ипотеки была расширена семейная ипотека по ставке 6%. Теперь она доступна семьям с одним ребенком, если он родился не ранее 1 января 2018 года (до этого — семьям с двумя детьми и более при условии рождения ребенка после 2017 года). Максимальная сумма кредита в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб. При этом можно будет как взять новый кредит, так и рефинансировать существующий.
В частности, ажиотажный спрос в крупных регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, где в основном и брали ипотеку по льготной госпрограмме, — спадет.
«Я не думаю, что будет снижение цен, но какая-то стабилизация в некоторых регионах будет. Ситуация в разных регионах и внутри регионов — областные центры, маленькие города — будет очень, очень дифференцирована. Макроэкономический же ажиотаж все-таки уйдет», — объяснила Эльвира Набиуллина.