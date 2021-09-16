Минфин предложил варианты увеличения налога на прибыль

В марте президент Владимир Путин призвал собственников крупных российских компаний инвестировать большую часть средств внутри страны. По его мнению, вместо того чтобы выплачивать дивиденды и размещать средства в «тихих гаванях», российские компании должны «направить их на развитие собственных или новых бизнесов внутри России». И перед правительством сейчас стоит задача по созданию благоприятных условий для такого внутреннего инвестирования, добавил он.
Дифференциация ставки налога на прибыли рассматривается в Минфине как дополнение к корректировке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний и производителей удобрений, говорят собеседники РБК. НДПИ предлагается корректировать с привязкой к биржевой цене и объему добытой железной руды, коксующегося угля, апатитового концентрата, калия, никеля, меди, платины и палладия.
Два источника РБК в крупных металлургических компаниях говорят, что не исключена и комбинация обоих вариантов — повышение НДПИ и налога на прибыль. По их словам, цель — привлечь в бюджет дополнительно 250−300 млрд руб. в 2022 году.
РБК направил запросы в Минфин, представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова, в правительство, а также крупные металлургические компании — «Северсталь», группу НЛМК, «ФосАгро», UC Rusal, ММК, «Металлоинвест» и Evraz.
Как может повышаться налог на прибыль
Минфин предлагает высчитывать специальный коэффициент по формуле «дивиденды — инвестиции — амортизация за пять лет», разделенные на капитал компании.
- Если коэффициент получается меньше единицы, то налог на прибыль для компании остается прежним — на уровне 20%. То есть если компании направляют на капвложения больше средств, чем на дивиденды за последние пять лет, то налог для них останется неизменным.
- Если коэффициент составляет от единицы до двух, то налог на прибыль вырастет до 25%. Это коснется компаний, у которых дивиденды превышают инвестиции, но не более чем в два раза.
- Если же коэффициент больше двух, то налог будет 30% — для компаний, дивиденды которых более чем вдвое превышают инвестиции.
Размер увеличения налога на прибыль определяется по окончании налогового периода и зачисляется в федеральный бюджет.
Исключение сделано только для госкорпораций и их «дочек», а также компаний, в которых доля государства составляет более 50%.
Под исключение также могут попасть «дочки» российских холдингов (доля участия российской компании в них должна быть не менее 50%) при условии, что за последние пять лет выплаты дивидендов акционерам холдинговой компании не превышают 50% объема дивидендов, которые она сама получает от своих «дочек». Этот пункт позволяет не рассчитывать налог с добывающих «дочек» крупных компаний, чтобы миновать двойное налогообложение, отмечает аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин.
По словам Смолина, если правительство одобрит подобную схему повышения налога на прибыль, то увеличенную ставку будут вынуждены платить прежде всего сталелитейные компании, которые последние годы направляли на дивиденды почти весь свободный денежный поток, а инвестировали меньше. А, например, алюминиевую компанию UC Rusal, которая не платит дивиденды, повышение налоговой нагрузки не коснется, отметил он.
Тем не менее для металлургов повышение ставки налога на прибыль менее болезненно, чем вариант с корректировкой НДПИ, поскольку базой для его расчета является доналоговая прибыль, а для НДПИ — выручка, отметил Смолин.
Как Минфин предлагает корректировать НДПИ
Сейчас расчет НДПИ зависит от себестоимости добытого сырья. НДПИ для производителей удобрений, а также руд черных и цветных металлов повысили с начала 2021 года в 3,5 раза. Но, по мнению Минфина, налог все еще не дотягивает до уровня в мировой практике, где горная рента при добыче твердых полезных ископаемых составляет 3−5% от выручки горнодобывающих компаний, тогда как в России она не превышает 1−2%, писал «Коммерсантъ».
Минфин предлагает привязать налог к цене на сырье на зарубежных рынках и объему добытой руды. Так, НДПИ на железную руду предлагается рассчитывать с учетом биржевых котировок в Китае, апатитового концентрата — в Марокко, для калия за ориентир брать экспортную цену в Балтике, а для коксующегося угля — цену восточного побережья США. По данным «Интерфакса», этот вариант корректировки НДПИ Минфин считает приоритетным.
По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, такое предложение Минфина ведет к росту нагрузки на компании по НДПИ в среднем в 1,7−2,5 раза. При текущих рыночных ценах такое повышение налоговой нагрузки не приведет к фатальным последствиям для российских металлургов, за исключением отдельных железорудных предприятий Западной Сибири, где риски потери рентабельности есть, отметил он.
Гришунин считает рискованной привязку налога к биржевым ценам на международных рынках. «В частности, для железной руды взята цена в Китае, а не в России, которая значимо ниже китайской. Принятие такой схемы чревато большими потерями для российских компаний при ухудшении конъюнктуры рынков и одновременной девальвации рубля», — заметил эксперт. В таком случае расходы на налоги не уменьшатся, а вот доходы компаний могут сильно сократиться, резюмировал он.
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