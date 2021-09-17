Правительство направило около 3 трлн рублей на поддержку россиян

«Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», — заявил Путин.
14 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей уже получили 39,3 млн российских пенсионеров.
Кроме того, вице-премьер РФ также рассказала, что к 1 сентября пособие на детей школьного возраста получили 20,6 млн граждан. По ее словам, общая сумма выплат составила 206 млрд рублей.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 30 августа, что правительство выделит 454 млрд рублей на выплаты пенсионерам. Он указал на важность того, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее.
22 августа Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Также по итогам 2021 года он предложил осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в размере 15 тыс. рублей, а через два дня поручил распространить эту меру на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.
Решение принято на фоне пандемии коронавируса и выросшей инфляции. 24 августа президент подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Меры коснутся порядка 43 млн граждан.