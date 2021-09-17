В России началось производство вакцины AstraZeneca

«В России уже производятся иностранные вакцины. На “Р-Фарм” AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты», — заявил Осьмаков.
По его словам, внутренний рынок обеспечен собственными продуктами в полном объеме. «Всё возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму», — уточнил он.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Что касается AstraZeneca, то в СМИ ранее неоднократно писали о негативном влиянии этого препарата на здоровье, в том числе и о летальных случаях после вакцинации указанным препаратом. Так, 11 июня сообщалось, что прокуратура Генуи расследует смерть 18-летней Камиллы Канепа после получения вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.
В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после AstraZeneca. Тем не менее он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов.
23 июня стало известно, что европейские политики начали отказываться от вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Так, от введения второй дозой лекарства отказалась канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги.