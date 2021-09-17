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19:41 (мск), источник: РБК

ЦБ запланировал распространить свою антиотмывочную платформу на физлиц

Центробанк планирует распространить на физлиц действие платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), призванной проводить оценку компаний на предмет соответствия антиотмывочному законодательству. Об этом на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» в Сочи заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, передает корреспондент РБК.

Источник: Reuters

«Конечно, после того как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, мы, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц. Но здесь нужно понимать, что физическое лицо — это уже более тонкая категория, чем юридические лица и индивидуальные предприниматели, хотя последние тоже являются физическими лицами», — отметил он.

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«Поэтому, естественно, после того как мы уберем все шероховатости функционирования платформы, обкатаем ее — на это уйдет, может быть, год-полтора, после чего будем рассматривать вопрос, чтобы распространить ее действие и на физических лиц», — сказал Ясинский.

Если по совокупности параметров клиент будет отнесен к группе низкого риска, то «банк не должен мурыжить его различными запросами и уж тем более реализовывать отказные полномочия», объяснил глава департамента ЦБ журналистам. В беседе с РБК он подтвердил, что за счет обновления платформы ЗСК регулятор нацелен свести на нет практику обналичивания денег через физлиц, или так называемых дропов.

Как готовился «светофор»

В 2019 году ЦБ предложил банкам внедрить единую антиотмывочную платформу для проверки компаний. Сервис, который разработал Банк России, получил неофициальное название «светофор»: он подразумевает, что все компании и ИП будут разделены на «красную», «желтую» и «зеленую» категории в зависимости от уровня рисков.

По оценке регулятора, больше 95% корпоративных клиентов банков после оценки риска попадут в «зеленую» зону.

Законопроект о принципах работы платформы был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года. Он предполагал, что банки должны учитывать «окраску» клиента от ЦБ в своей комплаенс-политике. Однако в феврале документ был отозван из Госдумы и внесен заново, его новая версия позволяет банкам самостоятельно оценивать клиентов, а платформу ЗСК считать «дополнительным информационным ресурсом».

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Банки критиковали законопроект и отмечали, что позиция ЦБ может «вытеснить» их собственную оценку клиентов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК говорила, что не видит повода для критики. «Для малого и среднего бизнеса проблема в чем: банк должен изучить его, его профиль, посмотреть, есть риски или нет, но для банка столько возиться с маленьким клиентом — это очень большие издержки. С крупным клиентом он будет разбираться, а здесь ему проще не взять на обслуживание, поставить в какой-нибудь стоп-лист», — считает Набиуллина.

По ее словам, в декабре «светофор» начнут тестировать 30 банков. Как рассказал на форуме Илья Ясинский, сейчас ЦБ проводит опытную эксплуатацию сервиса на реальных данных. «Сформулированы порядка 250 моделей рискованного поведения клиента. Мы идем двумя потоками: первый поток — это скоринговый метод, второй поток — это использование алгоритмов машинного обучения. При этом исходя из того, что в любом случае на финальном этапе будет проводиться тонкая экспертная “очистка” со стороны конкретных аналитиков, которые будут работать с полученной на базе платформы информацией», — рассказал он.

ЦБ рассчитывает, что законопроект во втором и третьем чтениях будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы, а полноценный запуск планирует на 1 июля 2022 года.

Как уточнил Ясинский журналистам, сервис пока не охватывает физлиц, потому что у них, в отличие от компаний и ИП, нет обязательного универсального идентификатора.

«И это не дает нам возможности в режиме реального времени в полном объеме [видеть] платежную историю. Это технический момент, он рано или поздно будет разрешен», — объяснил Ясинский.

Во время загрузки произошла ошибка.
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