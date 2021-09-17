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18:48 (мск), источник: Forbes

Депутаты Европарламента призвали расследовать роль «Газпрома» в удорожании газа

Более 40 депутатов Европарламента призвали расследовать «возможное манипулирование рынком» со стороны «Газпрома» из-за резкого удорожания газа. Депутаты заподозрили компанию в попытке использовать цены для давления на Европу в преддверии сертификации «Северного потока — 2». «Газпром» решил обратиться к юристам.

Источник: РИА "Новости"

Группа депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию начать расследование роли «Газпрома» в резком росте цен на природный газ в Европе, сообщил Bloomberg. Он ознакомился с обращением более 40 депутатов, которое направили исполнительному вице-президенту Еврокомиссии Маргрете Вестагер и комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон.

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«Мы призываем Европейскую комиссию срочно начать расследование возможного намеренного манипулирования рынком со стороны “Газпрома” и потенциального нарушения правил ЕС о конкуренции», — процитировал Bloomberg содержание письма. Действия «Газпрома» вызывают подозрения в намеренной попытке компании использовать цены на газ для политического давления на Европу, написало агентство со ссылкой на документ.

«Газпрому» нужно проконсультироваться с юристами в связи с запросом депутатов Европарламента, заявил Bloomberg представитель компании Сергей Куприянов. Еврокомиссия подтвердила получение письма депутатов, но воздержалась от дальнейших комментариев, отметило агентство.

Стоимость газа в Европе за последние недели несколько раз обновляла рекорд. Цены увеличились более чем в три раза с начала года и могут продолжить расти в ближайшие недели, отметил Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства.

Bloomberg объясняет удорожание газа недостаточным объемом поставок в преддверии зимнего сезона.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 17 сентября допустил, что цены на газ в Европе могут в ближайшее время установить новые рекорды, сообщил «Прайм». В подземных хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит запасов, утверждает Миллер. «Отставание в закачке газа в подземные хранилища в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только, с каким объемом», — отметил руководитель «Газпрома». Пресс-секретарь Еврокомиссии Вивьен Лунела заявила 17 сентября, что стратегические резервы в странах ЕС сейчас на уровне 71%, тогда как в последние 10 лет в этот период времени было около 92%, написал «Прайм».

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Неделю назад Миллер сообщил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», который проложен по дну Балтийского моря из России в Германию. Газопровод состоит из двух ниток, о завершении строительства первой Владимир Путин объявил в начале июня. Для начала поставок газа по трубе нужна сертификация контролирующих органов Германии и Евросоюза. Источники Bloomberg сообщали, что «Газпром» хочет запустить газопровод в начале октября, но это будет зависеть от решения немецкого регулятора. Миллер 15 сентября заявил, что поставки 1 октября не начнутся.

Запуск «Северного потока — 2» сбалансирует цены на природный газ в Европе, заявил 15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ринат Таиров

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