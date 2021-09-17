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18:56 (мск), источник: Секрет Фирмы

Назван самый обедневший миллиардер в мире

Агентство Bloomberg подсчитало, кто стал самым обедневшим богачом в мире в 2021 году. Им оказался основатель китайской технологической платформы Pinduoduo Колин Хуан, потерявший за год более $27 млрд после того, как его компания стала жертвой репрессий властей Китая. Согласно индексу новостного агентства, 6 из 10 миллиардеров, потерявших больше всего денег, — уроженцы КНР.

Источник: Reuters

Ситуация для китайских миллиардеров изменилась, когда председатель КНР Си Цзиньпин решил вести политику «всеобщего процветания» и стал давить на компании частного сектора. Так китайский лидер хочет сократить разрыв в уровне благосостояния населения.

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Акции Pinduoduo просели в этом году сильнее, чем Alibaba или Tencent. Её ценные бумаги подешевели почти на 44%, в то время как котировки Alibaba снизились на 33%, а Tencent — на 19%.

Колин Хуан, владеющий 28% Pinduoduo, основал компанию 6 лет назад, и вскоре она стала гигантом электронной коммерции. Её рыночная стоимость на пике достигала в $178 млрд, а затем упала примерно до $125 млрд. Хуан, состояние которого составляет около $35 млрд, в 2020 году покинул пост гендиректора, а в марте 2021 года попрощался и с должностью председателя совета директоров.

Pinduoduo в числе прочих ранее пообещала жертвовать часть прибыли на благотворительность, что соответствует программе Си Цзиньпина по «всеобщему процветанию». В августе Pinduoduo заявила, что отдаст $1,5 млрд прибыли на развитие сельского хозяйства в Китае. В 2020 году Хуан и команда основателей Pinduoduo также пожертвовали на благотворительность акции компании на $2,4 млрд.

В августе основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос вернулся на первую строчку в списке богатейших людей планеты. В начале июля он уступил её владельцу LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Dior и др.) Бернару Арно.

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