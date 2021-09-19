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06:20 (мск), источник: Известия

Российским пенсионерам сделают дополнительные выплаты в октябре

Пенсионеры нескольких российских регионов получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, сообщили эксперты в субботу, 18 сентября.

Источник: AP 2021

Разовую выплату в 10 тыс. рублей сделают жителям Ненецкого автономного округа, трудовой стаж которых на территории региона насчитывает не менее 15 лет.

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Кроме того, в Рязанской области ежегодную выплату в 500 рублей выдадут гражданам старше 90 лет. Также 700 рублей получат все пенсионеры в Челябинской области.

Дополнительные пенсионные выплаты будут начислены автоматически, для их получения не нужно заполнять какие-либо заявления.

Решение о таких выплатах принимают региональные власти, из-за чего размер выплат отличается, они существенно меньше федеральных, объяснила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

С 1 октября в России также проиндексируют пенсии военным на 3,7%, при этом оклады по воинским званиям и должностям повысят.

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«Формула расчета пенсий непростая. В среднем по стране военная пенсия — порядка 25 тыс. рублей, таким образом, прибавка составит около 1 тыс. рублей. Это уже более-менее ощутимая сумма», — сообщил экономист Андрей Лобода.

Эксперты напомнили, что с 1 октября также повысятся пенсии у пожилых людей старше 80 лет. Они получат фиксированную сумму в двойном размере. Однако получить деньги пенсионеры смогут только через месяц после своего дня рождения. Писать для этого специальные заявления не потребуется, уточняет РЕН ТВ.

14 сентября единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 39,3 млн российских пенсионеров. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также рассказала, что к 1 сентября пособие на детей школьного возраста получили 20,6 млн граждан.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 30 августа, что правительство выделит 454 млрд рублей на выплаты пенсионерам. Он указал на важность того, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее.

22 августа президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Также по итогам 2021 года он предложил осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в размере 15 тыс. рублей, а через два дня поручил распространить эту меру на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Решение приняли на фоне пандемии коронавируса и выросшей инфляции. 24 августа президент подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Меры коснутся порядка 43 млн граждан.

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