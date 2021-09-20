Цены на гречку в магазинах впервые за 10 лет превысили ₽100 за килограмм

Цены на гречку в магазинах летом 2021 года выросли до рекордного за последние десять лет уровня, свидетельствуют проанализированные РБК данные Росстата. В августе 2021 года 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 ₽.
Последний раз цены превышали отметку 100 ₽ за 1 кг лишь в 2011 году: в мае того года гречка дорожала до 112 ₽ за 1 кг.
В прошлом году на стоимость гречки повлиял ажиотажный спрос в самом начале пандемии: в марте 2020-го россияне скупали в магазинах крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции. Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов: в июле цена выросла год к году в 1,8 раза, до 87 ₽ за 1 кг. Но показатели июля—августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти месяцы 2021 года.
Гречка непрерывно дорожала с октября 2020-го. Только в начале сентября 2021 года рост цен, как следует из данных Росстата, остановился: в первую неделю гречка немного подешевела, но 7—13 сентября вновь подорожала по сравнению с предыдущей неделей — на 0,2%.
Гречка входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов, поэтому государство пристально следит за ценами на нее.
В случае если в течение 60 дней подряд продукт из этого списка подорожает на 10% (без учета сезонных колебаний), на него на 90 дней могут быть установлены предельные цены.
«Сговор оптовиков» десятилетней давности.
В конце лета 2010 года поставщики гречки начали поднимать цены на крупу, поскольку из-за аномальной засухи ожидался низкий урожай. В результате закупочные цены выросли на 30−35%, а на гречку возник ажиотажный спрос.
Подорожание гречки обсуждалось даже на заседании Госсовета, и Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента, говорил о «спекулятивной природе» такого роста цен.
По поручению Медведева Федеральная антимонопольная служба тогда инициировала проверки: были возбуждены дела против десяти поставщиков в Алтайском крае. Рост цен на гречку служба тогда объяснила «сговором оптовиков». На время цена стабилизировалась, но в 2011 году снова пошла вверх.
Что происходит с оптовыми ценами
У производителей цены на гречку этим летом были выше, чем в прошлом году, но динамика цен колебалась. О повышении оптовых цен на гречку на 10−15% производители начали предупреждать торговые сети еще в первой половине 2021 года, сообщали «Ведомости».
Заводам не хватало гречихи (сырья, из которого производится крупа), и никто точно не знал, действительно ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам, пояснял тогда Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз, куда входят крупные производители крупы.
Помимо этого резко увеличился экспорт гречки: с начала сезона в сентябре 2020 года к апрелю 2021-го в другие страны было вывезено около 220 тыс. т гречихи и гречки — больше, чем за весь прошлый сезон, оценивал тогда гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Для стабилизации рынка Минсельхоз предложил увеличить посевные площади гречихи, а правительство запретило до конца лета экспортировать гречиху и гречку. Минсельхоз допускал, что запрет на экспорт может быть продлен и после 31 августа, но пока такое решение не принято.
Временный запрет на экспорт стабилизировал цены на крупу у производителей и в опте, признает заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.
По данным института, в мае 2021 года 1 т гречки у производителей стоила в среднем 71 тыс. руб., к августу цена снизилась до 67 тыс. руб., а в начале сентября вновь немного подросла — до 68 тыс. руб.
В первой половине лета оптовые цены на гречку упали с 68 тыс. до 65 тыс. руб. за 1 т, но сезонное снижение цен было менее выраженное, чем обычно, сейчас цены стабильны, констатирует директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
За последние полгода закупочные цены на гречку у производителей колебались в пределах 61−64 ₽ за 1 кг весной, а в летние месяцы, когда производители освобождали мощности от прошлогоднего урожая, чтобы заполнить их новым, цены упали до 57−59 ₽, сообщили в «АФГ Националь», крупном дистрибьюторе круп.
С конца августа цены начали заметно расти, сообщает компания: в последние две недели оптовая цена на гречку поднялась с 62 до 71 ₽ за 1 кг.
В Минпромторге на вопрос РБК о подорожании гречки ответили лишь, что розничные цены базируются на отпускных ценах поставщиков, которые зависят от различных факторов, например количества запасов, ожидаемого урожая и т. п. Вопрос о повышении отпускных цен на гречку представитель Минпромторга переадресовал в Минсельхоз. В этом министерстве уточнили, что, по данным на 15 сентября, цены производителей на гречневую крупу за месяц выросли на 0,7%, но за неделю снизились по сравнению с предыдущей неделей на 0,9%. Цены на гречиху показали за неделю нулевую динамику, а за месяц снизились на 0,9%.
Почему гречка дорожает в рознице
Подорожание гречки может быть связано с тем, что на рынке образовался дефицит — с ним столкнулась, в частности, «АФГ Националь», по словам ее представителя (компания закупает гречку у производителей, а затем фасует и продает под собственными брендами — всего около 14 тыс. т гречневой крупы ежегодно). На дефицит гречки, по версии «АФГ Националь», влияет несколько факторов. Во-первых, это открытый экспорт и хорошая цена на этот продукт за рубежом. Во-вторых, по данным компании, заводы, производящие крупу, еще не вышли на полную мощность и не готовы выдавать востребованные для продажи объемы. Кроме того, на дефицит в регионах влияет сезонная нехватка перевозочных мощностей. Все это «подогревает» рост цен, в том числе закупочных, отмечают в «АФГ Националь».
По другой версии, закрытие экспорта, напротив, породило у производителей сложности со сбытом гречки. В июле 2021 года «Коммерсантъ» сообщал, что часть заводов по переработке гречихи в Алтайском крае, главном регионе — производителе этой крупы, приостановили работу, потому что после запрета на экспорт у них возникли проблемы со сбытом — «склады были полные».
В ожидании снятия запрета на экспорт производители «придержали» продукцию, чем подняли оптовые цены на гречку в Центральной России, утверждает источник на продовольственном рынке.
По словам собеседника РБК, рост цен в Центральном федеральном округе происходит из-за того, что перекупщики из Белгородской и Брянской областей массово скупают гречиху в Орловской, Липецкой и Курской областях «для последующей переправки на Украину либо напрямую, либо через Белоруссию».
В пресс-службе X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уточнили, что сейчас поставщики объявляют о повышении отпускных цен на гречку, объясняя это сокращением запасов, поскольку новый урожай еще не собран. Но потребителям гречки хватит, успокаивает представитель X5. По его словам, на складах сформирован достаточный запас товара. Цены на полке, как уточняют в пресс-службе Х5, стараются менять «максимально комфортно для потребителей», в том числе демпфируя рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат, поэтому цены в рознице растут «меньшими темпами».
РБК направил запрос в другие торговые сети: «Магнит», «Лента», «Ашан», «Азбука вкуса».
Какой ожидается урожай гречихи
В 2020 году Россия собрала около 892 тыс. т гречихи — на 13,4% больше, чем в 2019-м. Больше половины урожая пришлось на Алтайский край. В 2021 году посевные площади под гречиху увеличились на 12%, до 975,9 тыс. га, напоминает представитель Минсельхоза, добавив, что по состоянию на 16 сентября уже убрано около 30% урожая.
Текущий прогноз по урожаю гречихи в Минсельхозе не уточнили.
Но, по словам представителя министерства, объемов производства гречихи в этом году хватит, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка: запасы гречки «достаточные, возможность дефицита исключена».
Урожайность гречихи в этом году существенно ниже, чем в прошлом, — 9,6 ц с 1 га, тогда как годом ранее урожайность была 11,2 ц с 1 га, указывает Сизов. Причина снижения урожайности — засуха в Центральной России и Поволжье. Впрочем, в Сибири, на долю которой приходится примерно две трети урожая гречихи, его уборка только началась и урожайность там выше, добавляет Сизов. По прогнозу «Совэкона», урожай 2021 года может быть близок к уровню 2020-го — около 900 тыс. т. Схожую оценку — 850−900 тыс. т — дает и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Из-за неблагоприятных погодных условий в отдельных районах Алтайского края могут быть проблемы с качеством урожая, не исключает Глазунова.