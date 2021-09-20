Джонсон связал рост цен на газ с пандемией COVID-19

По словам Джонсона, «феноменальный» спрос на газ отмечается в Азии. Он считает, что ситуация «начнет сглаживаться», когда мировая экономика «заработает на полную катушку».
«Мы столкнулись с трудностями во всех сферах, огромным стрессом, пока мир просыпается после COVID-19… Потребуется некоторое время, чтобы ситуация наладилась», — сказал британский премьер-министр журналистам по пути на Генассамблею ООН в Нью-Йорк (цитата по Evening Standard).
Он отметил, что все проблемы с поставками газа «носят лишь временный характер». «Не сомневаюсь, что проблемы с поставками будут оперативно решены. Мы очень уверены в наших цепочках поставок», — добавил Борис Джонсон.
В сентябре цена газа в Европе достигала рекордных значений, 15 сентября ее стоимость превысила $950 за 1 тыс. куб. м. Более 40 депутатов Европарламента заподозрили «Газпром» в причастности к повышению цен и попросили Еврокомиссию провести расследование. В «Газпроме» ответили, что стремятся увеличить объемы поставок. В Кремле также отрицают причастность России к росту цен на газ.