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07:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Джонсон связал рост цен на газ с пандемией COVID-19

Рост цен на газ в Европе является временным явлением, связанным с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он убежден, что проблемы с поставками газа «будут оперативно решены», и добавил, что Лондон «уверен в своих поставщиках».

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Источник: Reuters

По словам Джонсона, «феноменальный» спрос на газ отмечается в Азии. Он считает, что ситуация «начнет сглаживаться», когда мировая экономика «заработает на полную катушку».

«Мы столкнулись с трудностями во всех сферах, огромным стрессом, пока мир просыпается после COVID-19… Потребуется некоторое время, чтобы ситуация наладилась», — сказал британский премьер-министр журналистам по пути на Генассамблею ООН в Нью-Йорк (цитата по Evening Standard).

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Он отметил, что все проблемы с поставками газа «носят лишь временный характер». «Не сомневаюсь, что проблемы с поставками будут оперативно решены. Мы очень уверены в наших цепочках поставок», — добавил Борис Джонсон.

В сентябре цена газа в Европе достигала рекордных значений, 15 сентября ее стоимость превысила $950 за 1 тыс. куб. м. Более 40 депутатов Европарламента заподозрили «Газпром» в причастности к повышению цен и попросили Еврокомиссию провести расследование. В «Газпроме» ответили, что стремятся увеличить объемы поставок. В Кремле также отрицают причастность России к росту цен на газ.

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