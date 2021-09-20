17:40 (мск), источник: Коммерсантъ
«Газпром» урежет транзит через Польшу
Компания забронировала на октябрь только треть мощностей.
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«Газпром» в очередной раз отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, на этот раз в октябре — последнем месяце, когда обычно проводят закачку газа в подземные хранилища перед наступлением зимы. Также монополия выкупила лишь около трети — 30,75 млн кубометров — от выставленных на аукцион транзитных мощностей по газопроводу «Ямал—Европа». На этих новостях цены на газ в Европе взлетали примерно до $950 за тысячу кубометров.
«Газпром» 20 сентября забронировал менее половины мощностей по транзиту природного газа, выставленных на аукцион по газопроводу «Ямал—Европа» в октябре. Что касается украинского маршрута, то компания вновь, как и в сентябре, отказалась заказывать дополнительные мощности.
Согласно данным аукционов GSA и RBP, по «Ямал—Европа» «Газпром» выбрал только 30,75 млн кубометров в сутки из предложенных 87,2 млн кубометров в сутки. Это примерно соответствует уровням середины августа, тогда как в последние дни прокачка по «Ямал—Европа» приближалась к 80 млн кубометров в сутки. Впрочем, у «Газпрома» остается возможность докупить дополнительную мощность уже в октябре на суточных аукционах.
Что касается Украины, то здесь «Газпрому» предлагалось забронировать 9,8 млн кубометров в сутки на точке входа на российско-украинской границе Суджа и еще 5,2 млн кубометров газа в сутки в пункте Сохрановка. Вместе с тем у «Газпрома» в 2021 году забронировано около 109 млн кубометров в сутки по долгосрочному бронированию (40 млрд кубометров в год).
В результате отказа от бронирования украинских мощностей цена октябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем достигала €74,96 за МВт•ч, или около $950 за тысячу кубометров, но затем уровень цен стабилизировался на уровне чуть выше $900.
По данным AGSI+, уровень заполнения европейских хранилищ газа на 20 сентября достигает лишь 71,74%, отбор из них может начаться уже в середине октября.
Татьяна Дятел