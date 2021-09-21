Советник Байдена заявил о рисках дефицита газа для отопления в Европе

«Мы уже некоторое время наблюдаем за рынком энергоносителей в Европе и замечаем, что хранилища заполнены мало, а поставки из России необъяснимо низкие — как по сравнению с предыдущими годами, так и относительно ее возможностей. Запасы хранилищ находятся на низком уровне, и если зима будет действительно холодной, холоднее обычного, то, боюсь, на части территории Европы не будет хватать газа для отопления, а не для электроэнергии», — заявил Хохштейн в эфире Bloomberg TV (запись доступна на YouTube).
Определенные страны Европы, по мнению Хохштейна, смогут закупить больше газа по повышенным ценам, в то время как другим в случае похолодания «придется выделять газ для отопления по норме».
«Речь идет не о геополитических играх или рынках — это касается жизней каждого», — сказал он.
Отказ «Газпрома» увеличивать поставки через трубопровод на территории Украины не связан с реальной возможностью поставок, отметил советник.
«Мы знаем, что российские чиновники обсуждали то, чтобы использовать подобный кризис в своих целях, чтобы акцентировать на “Северном потоке-2”. Но реальность такова: через Украину идут трубопроводы с пропускной способностью, достаточной для того, чтобы поставлять газ в Европу. Россия неоднократно говорила, что обладает достаточными запасами газа, чтобы так поступить», — сказал Хохштейн.
20 сентября «Газпром» отказалась заказывать дополнительные транзитные мощности через Украину и выкупила лишь около трети выставленных на аукцион транзитных мощностей по газопроводу «Ямал—Европа». По данным AGSI+, уровень заполнения европейских хранилищ газа на 20 сентября достигает лишь 71,74%. Вместе с этим «Газпром» и «Роснефть» представили в правительство позиции по идее предоставить нефтяной компании доступ к экспорту газу в Европу.