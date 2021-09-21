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15:09 (мск), источник: РБК

Просроченные долги россиян по кредитам превысили ₽1 трлн

С начала года объем проблемных долгов вырос на 7,9%. Хотя доля просрочки в портфеле розничных кредитов не растет, ЦБ пытается ограничить темпы необеспеченного кредитования.

Источник: РИА "Новости"

На 1 сентября 2021 года объем просроченных кредитов физических лиц достиг 1,006 трлн руб., следует из статистики Банка России. За месяц проблемные долги выросли незначительно — на 10 млрд руб., или 1%, а с начала года — на 73 млрд руб. (+7,9%). По сравнению с 2020 годом темпы прироста портфеля «плохих» долгов сейчас ниже. В прошлом году за январь—август объем просрочки увеличился на 151 млрд руб., или 19,8%.

Доля проблемных долгов населения в розничном портфеле российских банков снижается: на 1 сентября она составляла 4,3% (-0,4 п.п. с начала года), а объем кредитов населению на ту же дату достиг 23,6 трлн руб.

Уровень просрочки вернулся к докризисным значениям в июне, но эксперты во многом связывали это с заметным увеличением розничного кредитования.
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Несмотря на то что просрочка по кредитам населению растет медленно, Банк России не раз высказывал опасения относительно качества задолженности физлиц перед банками. ЦБ, в частности, наблюдает рост выдачи ссуд заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) — тем, кто уже тратит на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода, отмечала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Она оценивала долю таких кредитов в 30%.

Для сдерживания необеспеченного кредитования Банк России с 1 июля повысил макропруденциальные надбавки по беззалоговым ссудам — они требуют от банков более заметного формирования капитала при выдаче ссуд закредитованным клиентам.

По оценкам ЦБ, темпы необеспеченного кредитования в июле—августе существенно не замедлились, поэтому с 1 октября надбавки для банков будут вновь повышены, а в перспективе возможен еще один, третий раунд ужесточения риск-коэффициентов. Как отмечала в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина, текущий набор ограничительных инструментов недостаточно эффективен для сдерживания кредитования уязвимых групп заемщиков. Поэтому ЦБ рассчитывает на принятие законопроекта о прямых количественных ограничениях на некоторые виды ссуд. ЦБ воспользуется правом на запреты сразу же, как получит такую возможность, подчеркивала Набиуллина.

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Юлия Кошкина

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