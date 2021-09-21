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17:26 (мск), источник: Секрет Фирмы

В ЦБ заявили, что помогать пенсионерам уже поздно

Помогать россиянам, которые вышли на пенсию, слишком поздно, считает первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов. Выступая в комитете Совфеда по экономической политике, он заявил, что нужно уходить от социалистических принципов и не надеяться на власти. По мнению Швецова, государство должно не содержать пенсионера, а помогать ему во время трудовой карьеры самостоятельно обеспечить себе достаток в старости.

Источник: РИА "Новости"

Швецов заявил, что при капитализме нужно стимулировать гражданина выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, формировать который придётся самостоятельно.

«Помогать пенсионерам, моё личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом», — привёл ТАСС слова замглавы ЦБ.

Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, — это социализм. Мы, скорее, ближе к нашему советскому прошлому в этом плане.
Сергей Швецов
зампредседателя Центробанка

Он предложил помочь людям сформировать капитал к старости с помощью настройки пенсионных институтов, а также агитации и стимулирования самостоятельных накоплений.

Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов — покупка недвижимости, которая поможет человеку при её сдаче в аренду.
Сергей Швецов
зампредседателя Центробанка

Также будущие пенсионеры, по его мнению, могут инвестировать в акции, облигации и другие финансовые инструменты. В пример Швецов привёл европейские страны, где пассивный доход от инвестиций является значимой частью пенсионных планов.

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила сожаление из-за «неудачной формулировки» Швецова. По её словам, обеспечение россиян достойной пенсией — приоритет государства, сообщил «Прайм».
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Набиуллина добавила, что Центробанк работает над развитием негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы россияне могли накопить на пенсию. Но речь идёт только о дополнении к государственным выплатам, а не об их замене, дала понять глава регулятора.

Ранее «Секрет» писал, что Пенсионный фонд (ПФР) рекомендовал россиянам заранее подавать заявление на выплаты, ведь ошибки в документах могут привести к некорректному начислению пенсии. Неточности могут возникнуть из-за смены места работы или профессии, места проживания и неполного комплекта документов, указали в фонде.

Также в ПФР напомнили, что овдовевшие россияне могут увеличить размер своей пенсии до величины, которую платили умершему супругу. Такой переход не всегда выгоден и доступен не всем пенсионерам, но можно в любое время вернуться на пенсию по старости.

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