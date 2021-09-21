В ЦБ заявили, что помогать пенсионерам уже поздно

Швецов заявил, что при капитализме нужно стимулировать гражданина выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, формировать который придётся самостоятельно.
«Помогать пенсионерам, моё личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом», — привёл ТАСС слова замглавы ЦБ.
Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, — это социализм. Мы, скорее, ближе к нашему советскому прошлому в этом плане.
Сергей Швецовзампредседателя Центробанка
Он предложил помочь людям сформировать капитал к старости с помощью настройки пенсионных институтов, а также агитации и стимулирования самостоятельных накоплений.
Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов — покупка недвижимости, которая поможет человеку при её сдаче в аренду.
Сергей Швецовзампредседателя Центробанка
Также будущие пенсионеры, по его мнению, могут инвестировать в акции, облигации и другие финансовые инструменты. В пример Швецов привёл европейские страны, где пассивный доход от инвестиций является значимой частью пенсионных планов.
Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила сожаление из-за «неудачной формулировки» Швецова. По её словам, обеспечение россиян достойной пенсией — приоритет государства, сообщил «Прайм».
Набиуллина добавила, что Центробанк работает над развитием негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы россияне могли накопить на пенсию. Но речь идёт только о дополнении к государственным выплатам, а не об их замене, дала понять глава регулятора.
Ранее «Секрет» писал, что Пенсионный фонд (ПФР) рекомендовал россиянам заранее подавать заявление на выплаты, ведь ошибки в документах могут привести к некорректному начислению пенсии. Неточности могут возникнуть из-за смены места работы или профессии, места проживания и неполного комплекта документов, указали в фонде.
Также в ПФР напомнили, что овдовевшие россияне могут увеличить размер своей пенсии до величины, которую платили умершему супругу. Такой переход не всегда выгоден и доступен не всем пенсионерам, но можно в любое время вернуться на пенсию по старости.